En boca de todos: Euphoria estrenó su tercera temporada y dio que hablar

La nueva entrega muestra a los personajes fuera de la secundaria y enfrentando conflictos más complejos. Conocé los detalles.

La tercera temporada de Euphoria llegó a HBO y Max con un salto temporal y un enfoque más adulto.

La tercera temporada de Euphoria finalmente se estrenó el 12 de abril de 2026 en HBO y la plataforma Max , marcando el regreso de una de las series más influyentes de los últimos años. Tras casi cuatro años desde la segunda entrega, la producción creada por Sam Levinson retoma la historia con un enfoque más adulto y un cambio importante en la vida de sus personajes.

El estreno llegó con una fuerte expectativa por parte del público, no solo por la demora en su producción, sino también por los cambios en el elenco y en la narrativa. Esta nueva etapa introduce un salto temporal de aproximadamente cinco años, lo que ubica a los protagonistas fuera del entorno escolar y enfrentando problemáticas más complejas .

La tercera temporada de Euphoria marca un giro importante en la historia. A diferencia de las primeras entregas, centradas en la adolescencia y la etapa de la secundaria, esta nueva etapa se enfoca en la vida adulta de los personajes.

Rue, interpretada por Zendaya, continúa siendo el eje central, pero ahora enfrenta desafíos aún más profundos relacionados con su adicción y la lucha por encontrar su lugar en el mundo . La serie muestra cómo los errores del pasado impactan directamente en su presente, en un contexto que se muestra mucho más crudo y realista.

El resto de los personajes también atraviesa cambios importantes. Nate, Cassie, Jules y Maddy encaran nuevas etapas personales , con relaciones más complejas, nuevos trabajos controversiales y conflictos que reflejan el paso a la adultez.

La narrativa incorpora un tono más oscuro y maduro, con elementos cercanos al thriller y al drama psicológico. Este cambio responde a la evolución natural de la historia y sus protagonistas, junto a la necesidad de profundizar en las consecuencias de las decisiones tomadas en temporadas anteriores.

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Tráiler de Euphoria temporada 3

Embed - Euphoria - Temporada 3 | Tráiler 2 en Español | HBO Max

Reparto de Euphoria temporada 3

Zendaya

Sydney Sweeney

Jacob Elordi

Hunter Schafer

Alexa Demie

Maude Apatow

Colman Domingo

Rosalía

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Cuántos episodios tiene y cómo es el calendario de estreno

La tercera temporada de Euphoria cuenta con un total de 8 episodios, que se estrenan de forma semanal, siguiendo el modelo clásico de HBO. Este esquema ya había sido utilizado en temporadas anteriores y es parte del éxito de la serie, que logró convertirse en un fenómeno con cada uno de sus estrenos.

El primer capítulo se lanzó el 12 de abril y, a partir de ahí, cada episodio se emite los domingos, cómo ocurrió desde el inicio de la serie. Este formato busca mantener el interés del público y generar conversación semana a semana.

Con cada nuevo capítulo, Euphoria se posiciona en el centro del debate en redes sociales, y los televidentes no paran de compartir e intercambiar pensamientos, sensaciones y expectativas por lo que se mostró y todo lo que falta por ver.

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Un regreso con cambios y alta expectativa

El regreso de Euphoria no solo responde a la demanda del público, sino también a la necesidad de cerrar una historia que marcó a toda una generación. La serie se consolidó como un fenómeno cultural por su estética, su narrativa y la forma en que aborda temas como las adicciones, la búsqueda de la identidad y las relaciones.

La tercera temporada llega con una propuesta más madura, tanto en lo visual como en lo narrativo, y con el desafío de superar el impacto que logró en sus primeras entregas.

El estreno no solo representa una continuidad, sino también una evolución. Con personajes más grandes, conflictos más complejos y un tono distinto, la nueva temporada busca ofrecer una mirada más profunda sobre las consecuencias de crecer y enfrentarse a la vida adulta.