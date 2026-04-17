Este nuevo estreno de HBO Max es perfecto para los fanáticos del crimen + Seguir en









La película argentina esta dirigida por Hernán Rosselli y sigue a un negocio familiar de apuestas clandestinas en el sur del conurbano bonaerense.

El film está protagonizado por Maribel Felpeto, Juliana Simoes Risso y Alejandra Cánepa.

El catálogo de HBO Max suma una película argentina ideal para quienes buscan historias criminales realistas y llenas de tensión.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Se trata de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", una producción que se centra en el funcionamiento de un negocio de apuestas clandestinas en el sur del conurbano bonaerense.

Dirigida por Hernán Rosselli, la historia combina drama y elementos que la hacen parecer casi un documental para retratar cómo una familia intenta sostener la empresa después de la muerte de su principal organizador.

El estreno llega luego de un recorrido por festivales internacionales, incluido el de Cannes y el de Mar del Plata, donde fue reconocida por su propuesta narrativa. ¡Descubríla!

algo viejo algo nuevo De qué trata "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado" La trama sigue a Maribel, una joven que, después de la muerte de su padre, se ve obligada a tomar un rol central en el negocio familiar: una red de apuestas clandestinas.

Hasta ese momento, su funcionamiento estaba sostenido un hombre con peso dentro del circuito ilegal, acostumbrado a manejar contactos y códigos que no siempre eran visibles para nuestra protagonista o su madre. algo viejo A medida que avanza la historia, empieza a descubrir que el mundo en el que creció esta lleno de secretos. Las sospechas sobre una posible doble vida, incluida la existencia de otra familia, abren una grieta que transforma su percepción del pasado y del presente. Por otro lado, la empresa enfrenta amenazas: la posibilidad de operativos judiciales, la presión de otros grupos que compiten y la dificultad de mantener la actividad sin el liderazgo que la organizaba. Cada decisión es un campo de minas y no existe margen de error. algo viejo algo nuevo1 Tráiler de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado" Embed - 'Algo viejo, algo nuevo, algo prestado', de Hernán Rosselli - Trailer Reparto de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado" Javier Abril como Javier Abril Rotger

Marcelo Barbosa

Alejandra Cánepa

Hugo Felpeto

Maribel Felpeto

Leandro Menéndez

Juliana Simoes Risso