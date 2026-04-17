El catálogo de HBO Max suma una película argentina ideal para quienes buscan historias criminales realistas y llenas de tensión.
Este nuevo estreno de HBO Max es perfecto para los fanáticos del crimen
La película argentina esta dirigida por Hernán Rosselli y sigue a un negocio familiar de apuestas clandestinas en el sur del conurbano bonaerense.
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Se trata de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado", una producción que se centra en el funcionamiento de un negocio de apuestas clandestinas en el sur del conurbano bonaerense.
Dirigida por Hernán Rosselli, la historia combina drama y elementos que la hacen parecer casi un documental para retratar cómo una familia intenta sostener la empresa después de la muerte de su principal organizador.
El estreno llega luego de un recorrido por festivales internacionales, incluido el de Cannes y el de Mar del Plata, donde fue reconocida por su propuesta narrativa. ¡Descubríla!
De qué trata "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado"
La trama sigue a Maribel, una joven que, después de la muerte de su padre, se ve obligada a tomar un rol central en el negocio familiar: una red de apuestas clandestinas.
Hasta ese momento, su funcionamiento estaba sostenido un hombre con peso dentro del circuito ilegal, acostumbrado a manejar contactos y códigos que no siempre eran visibles para nuestra protagonista o su madre.
A medida que avanza la historia, empieza a descubrir que el mundo en el que creció esta lleno de secretos. Las sospechas sobre una posible doble vida, incluida la existencia de otra familia, abren una grieta que transforma su percepción del pasado y del presente.
Por otro lado, la empresa enfrenta amenazas: la posibilidad de operativos judiciales, la presión de otros grupos que compiten y la dificultad de mantener la actividad sin el liderazgo que la organizaba. Cada decisión es un campo de minas y no existe margen de error.
Tráiler de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado"
Reparto de "Algo viejo, algo nuevo, algo prestado"
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Javier Abril como Javier Abril Rotger
Marcelo Barbosa
Alejandra Cánepa
Hugo Felpeto
Maribel Felpeto
Leandro Menéndez
Juliana Simoes Risso
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