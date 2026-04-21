Prime video estrenó Balls Up, la comedia dirigida por el ganador del Oscar 2026 + Seguir en









Un filme de Peter Farrelly que promete entretenimiento asegurado, a través de chistes incómodos y situaciones absurdas.

Una película absurda que conecta la pasión del fútbol latinoamericano con una historia cómica.

Prime Video incorporó a su catálogo una nueva comedia dirigida por Peter Farrelly. El cineasta obtuvo el Oscar a Mejor Película por “Green Book” y ahora retoma el humor absurdo, con una propuesta que recupera rasgos de sus trabajos más conocidos. La producción -que lleva el nombre de Balls Up- ya se encuentra disponible en la plataforma (desde el 15 de abril) y apunta a un público que busca entretenimiento asegurado.

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La película forma parte de una etapa reciente del director. Farrelly volvió a la comedia tras su paso por el drama premiado con: Green Book (2018), un drama biográfico basado en hechos reales sobre la amistad entre un pianista afroamericano y su conductor en el sur de EE. UU. en los años 60 y The Greatest Beer Run Ever (2022), película de guerra/drama basada en hechos reales. Por lo que este paso de comedia marca un cambio de tono en su filmografía y constituye sus más recientes obras.

El enfoque de Balls Up retoma elementos clásicos de su estilo, con situaciones exageradas y personajes que actúan sin lógica. Así, el nuevo estreno, apuesta por un tipo de humor muy simple. El guion construye una cadena de eventos disparatados con gags incómodos y escenas desmedidas, lejos de los guiones serios y con risas aseguradas. La narrativa prioriza el impacto inmediato en el espectador, con recursos que buscan provocar humor sin complejidad argumental. Una comedia en la máxima definición de la palabra.

16cul-ballsup-review-tlcw-videoSixteenByNine3000 De que trata Balls Up La historia habla de una empresa que presenta un preservativo diseñado para cubrir tanto el pene como los testículos, con el objetivo de posicionarlo en un evento deportivo internacional. El relato incorpora a los protagonistas en un contexto inesperado. Los personajes interpretados por Mark Wahlberg y Paul Walter Hauser quedan involucrados en la promoción del producto, lo que los lleva a una serie de situaciones problemáticas. La trama avanza a partir de sus decisiones en un estado total de anti sobriedad.

Así los protagonistas interfieren en la final de un Mundial de fútbol en Brasil y provocan la derrota del equipo local ante Argentina. Esta situación genera una reacción masiva y el inicio de una persecución. La narrativa se centra en la huida de los personajes que intentan escapar mientras una multitud los persigue con enojo, corridas y caídas que refuerzan el absurdo.

La película también presenta personajes secundarios llamativos. La participación de Sacha Baron Cohen introduce un rol particular dentro de la historia, con una caracterización que suma elementos adicionales al conflicto. Su presencia amplía el universo del film dado que los protagonistas se presentan como figuras torpes que generan problemas de forma constante. En el marco nacional, la película cuenta con la presencia de la actriz argentina: Eva de Dominici, quien protagoniza a Emilia. Trailer Balls Up Embed - Balls Up | Official Trailer | Prime Video Reparto Balls Up Mark Wahlberg – Brad

Paul Walter Hauser – Elijah

Sacha Baron Cohen – Pavio Curto

Benjamin Bratt – Santos

Luciano Szafir – Cristos

Eva De Dominici – Emilia

Daniela Melchior – Antonia

Molly Shannon – Burgess

Chelsey Crisp – Eco Warrior Julie

Eric André – Eco Warrior Aaron

Jackson Tozer – Jeremy

Henrietta Amevor – Monique

Abe Farrelly – Steve

Ryan Shelton – Raoul

Nathalie Oliveira – Travel Ministry Official

Thiago Moraes – Ministro de viajes de Brasil (cómo Thiago Moreas)

Sloan Fischer – Mozo del club de noche

Gianni Deguara – Delivery