Antes de los shows en River Plate: llega el Fan Store oficial de Oasis a Buenos Aires







El espacio contará además con remeras exclusivas con artes icónicos de álbumes y singles de la banda, incluyendo Definitely Maybe, (What’s the Story) Morning Glory?, Wonderwall, Supersonic, entre otros.

Llega el fans store de Oasis a la Argentina.

La tienda de fans de Oasis llega a Buenos Aires antes del tramo sudamericano de su gira mundial, que tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre en el Estadio River Plate, con entradas agotadas.

El fan store abrirá sus puertas el 1 de noviembre de 10 a 20 horas en Alto Palermo (Av. Santa Fe 3253, Buenos Aires), a pocos pasos de la estación de subte Bulnes.

En el local se podrá conseguir la colección oficial de merchandising Oasis Live ‘25, que incluye indumentaria para hombre, mujer y niños, además de remeras, buzos, camperas, accesorios y mucho más. También estará disponible, limitadamente, la colaboración oficial Adidas X Oasis.

El esperado regreso de Oasis a los escenarios Después de 16 años, la banda británica vuelve a Buenos Aires para presentarse en el mismo estadio donde tocó por última vez en Argentina. En aquella ocasión, tocaron frente a 70.000 fans. Su visita de 2009 marcó el cuarto y último show del grupo en el país, tras sus conciertos en Luna Park (1998) y Campo de Polo (2001 y 2006). Ahora, en 2025, regresan con dos fechas en noviembre en el estadio River Plate, recibidos por un público que los esperó durante más de una década y media.

Pocas bandas han forjado un vínculo tan apasionado con el público argentino como Oasis. Desde su primera visita, tanto Liam como Noel Gallagher han destacado la energía y la devoción únicas de sus fans en Argentina, describiendo sus shows aquí como algunos de los más inolvidables de sus carreras.