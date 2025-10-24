Imagine Dragons y su esperanzador show en Buenos Aires, cargado de potencia y hits

El trío de Las Vegas regresó por quinta vez a nuestro país para presentar “LOOM World Tour”. El Hipódromo de San Isidro fue testigo de un imponente y poderoso setlist de más de 20 canciones, que contó con los himnos "Demons", "Thunder", "Radioactive", entre otros.

Las luces se encendieron en el Hipódromo de San Isidro y reflejaron el ingreso de un Dan Reynolds con la bandera argentina en lo alto, para sentenciar y comprar otra vez el amor del público argentino . El líder de Imagine Dragons regresó por quinta vez a nuestro país con su banda de pop rock estadounidense , en el marco del “ LOOM World Tour ”.

Con una potencia en la voz y en la presencia del cantante, que esconden y se expanden a un mundo de profundidad, espiritualidad y sensibilidad, la banda recorrió los temas de su último álbum “LOOM” y regaló un viaje por los hits más destacados de sus 15 años de carrera .

“ Esta es su noche, sientan lo que tengan que sentir ”, sentenció Reynolds en el comienzo de una imponente noche que ya ofrecía un colorido espectáculo de luces, sonidos, elementos, rafagas de humo, papeles y una larga pasarela. Una verdadera fiesta .

Pasadas las nueve, el trío oriundo de Las Vegas iluminó el Hipódromo al ritmo de “ Fire in HIlls ” (LOOM), para continuar con los poderosos clásicos e himnos “ Thunder ” (Evolve) y “ Bones ” (Mercury – Acts 1 & 2).

La banda recorrió por sus más recientes temas del álbum "LOOM" y por otros hits como "Demons" y "Radioactive".

El show de casi dos horas , bajo la producción de DF Entertainment, vibró con la compañía de mensajes sobre la vida, proyecciones de la naturaleza y una sentencia a disfrutar el presente. Dan se destaca por una magnética y enérgica presencia, que se refleja tanto en su potente voz , como en sus movimientos y actitud.

Ante un gran público de distintas generaciones, que por momentos parecía apagado y desconectado, Imagine Dragons continuó la fiesta con “Take Me To The Beach” (LOOM), donde lanzaron pelotas gigantes a los seguidores, y “Whatever It Takes” (Evolve). El show contó como separador con una serie de imágenes en las pantallas de distintos elementos de la naturaleza, acompañados de mensajes reflexivos mediante una voz en off.

El poderoso y global “Radioactive” (Night Visions), momento donde el cantante toca la batería, retumbó en cada rincón del venue y dio pie a uno de los momentos más emotivos e íntimos de la noche: Dan interpretó en el piano “Demons”, el himno de la banda que cuenta con casi tres billones de reproducciones en Spotify.

El amor y conexión con el público ya era una garantía desde el primer acorde. En “I Bet My Life” (Smoke + Mirrors) y “Bad Liar” (Origins), Dan bajó del escenario y caminó alrededor de sus seguidores. La noche pasó de momentos emotivos a otros sorprendentes. En “Shark”, tres fanáticas vestidas de tiburones subieron junto al cantante para bailar e interpretar el tema.

Previo al cierre definitivo del concierto, “Enemy” (Mercury – Acts 1 & 2), “Eyes Closed” (LOOM) y “Birds” (Origins) se hicieron presentes. Luego de un show que se sintió como un ritual, la noche solo podía finalizar con el poderoso hit “Believer” (Evolve) y la bandera argentina flameando por el aire. El público despidió a Imagine Dragons con la ilusión de continuar viéndolos una vez más y de ser testigos de su mágico universo creativo.

Imagine Dragons en Buenos Aires

Tour: “LOOM World Tour”

Locación: Hipódromo de San Isidro, Buenos Aires

Duración: 1 hora y 45 minutos

Setlist: