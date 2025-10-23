El inesperado elogio de Damon Alban a Oasis: "Han hecho un excelente trabajo"

El líder de Blur y Gorillaz apareció en una entrevista donde reflexionó sobre el espectáculo del Britpop y cómo continúa penetrando la cultura pop hasta el día de hoy.

Damon Albarn ha afirmado que “ Oasis ha hecho un muy buen trabajo al hacer que el britpop se sienta como lo más grande del mundo ”.

Blur y Oasis se enfrentaron en la famosa "Batalla del Britpop" , una batalla por las listas de éxitos que tuvo lugar el 14 de agosto de 1995, donde ambas bandas se enfrentaron al lanzar sencillos el mismo día. Blur fue con "Country House" de "The Great Escape" , mientras que Oasis lanzó "Roll With It" de su influyente disco "What's The Story (Morning Glory)" . La noticia ha sido tan infame que el año pasado se reveló que una obra de teatro en el West End basada en aquella época turbulenta estaba en camino.

Desde entonces, ambas bandas se han convertido en grandes nombres familiares: Oasis actualmente está en su gira de reunión de regreso y Blur organiza sus propios shows de regreso y lanza su nuevo álbum "The Ballad Of Darren" en 2023.

Ahora, Albarn ha hablado sobre ese período de tiempo y le ha dicho a Sopitas : “ Oasis ha hecho un muy buen trabajo al hacer que el britpop se sienta como lo más grande del mundo . No sé cómo lo hacen, ni cómo lo siguen haciendo. Simplemente se aferran a eso, pero lo hacen muy bien".

Damon Albarn sobre la "Batalla del Britpop": "Feliz de admitir la derrota"

Albarn ya había hablado anteriormente sobre la Batalla del Britpop y reveló que estaba “feliz de admitir la derrota” en la legendaria rivalidad de este verano.

"Bueno, era obvio, ¿no?" —dijo Albarn—. "Creo que podemos decir oficialmente que Oasis ganó la batalla, la guerra, la campaña, todo".

También se llamó a sí mismo "profético" al predecir la eventual reunión de Oasis , que afirmó que sucedería en 2023.

"Bueno, no puedes pensar que dos hermanos no pueden reconciliarse tarde o temprano. Es algo bueno, a mi modo de ver", explicó.

Sin embargo, Albarn dijo que no asistiría a ninguno de los shows de Oasis debido a su ocupada agenda.