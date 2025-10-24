La Orquesta Académica del Teatro Colón celebra su 30 aniversario en un concierto con obras de Wagner y Chaikovski







La orquesta fue creada hace tres décadas, en el año 1995, a instancias del maestro Oscar Piluso, y surgió en el seno de la Filarmónica de Buenos Aires

El show será el próximo sábado 1 de noviembre.

El sábado 1 de noviembre a las 17:00 horas, la Orquesta Académica del Teatro Colón, continuando con la celebración de su 30º aniversario, se presenta en la Sala Principal interpretando la Obertura de los maestros cantores de Núremberg de Richard Wagner y la Quinta sinfonía de Piotr Chaikovski, con la dirección de Juan Miceli.

La Orquesta Académica del Teatro Colón fue creada en 1995, a instancias del maestro Oscar Piluso, y surgió en el seno de la Filarmónica de Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer a sus integrantes la práctica orquestal y la adquisición de experiencia basadas en un programa orientado a la formación de profesionales de alto nivel competitivo.

A partir del año 2010 se estableció como área de formación del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Integrada por estudiantes de la carrera de Academia Orquestal, la Orquesta Académica constituye el organismo sinfónico juvenil del Teatro Colón. Entre sus actividades, se destaca su participación en distintos proyectos operísticos, sinfónicos y de ballet, en la Sala Principal y el Salón Dorado.

Programa musical del show de la Orquesta Académica del Teatro Colón Richard Wagner

(1813-1883)

Obertura de Los maestros cantores de Núremberg Piotr I. Chaikovski (1840-1893) Sinfonía n.° 5 en mi menor, op. 64 I Andante—Allegro con anima

II Andante cantabile con alcuna licenza

III Valse. Allegro moderato

IV Finale. Andante maestoso—Allegro vivace Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.