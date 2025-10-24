Frankie Muniz anticipo la nueva serie de "Malcolm in the Middle" con una imagen inedita

El actor compartió una imagen en sus redes sociales junto a sus hermanos de la ficción Justin Berfield y Christopher Masterson.

Frankie Muniz tuvo una nostálgica reunión familiar. El protagonista de Malcolm in the Middle , de 39 años, compartió un vistazo detrás de escena del próximo resurgimiento de la serie cuando publicó una foto de la reunión con dos de sus hermanos en la pantalla: Justin Berfield y Christopher Masterson .

En la foto, Muniz, quien interpretó a Malcolm en la serie de siete temporadas de 2000 a 2006, sonrió junto a Berfield, de 39 años, y Masterson, de 45, detrás del escenario durante la filmación.

"Me dijeron que no publicara esto todavía, pero luego escuché esta canción", subtituló Muniz la imagen, que musicalizó en Instagram con el tema de Malcolm, "Boss of Me" de They Might Be Giants.

"Estoy muy emocionado de que vean los nuevos episodios y extraño a mis hermanos" , agregó sobre Berfield y Masterson, quienes interpretaron a Reese y Francis, respectivamente.

Muniz, quien también compartió la imagen en X , fue anunciado en diciembre de 2024 para ser parte del elenco que regresaría para un resurgimiento en Disney+.

La miniserie de cuatro episodios, titulada Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, también contará con las actuaciones de Bryan Cranston y Jane Kaczmarek, quienes interpretaron a los padres de los hermanos, Hal y Lois. Erik Per Sullivan, quien interpretó al hermano menor, Dewey, no regresará a la serie y su personaje será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

En septiembre, Muniz adelantó en el Lightweights Podcast con Joe Vulpis que el resurgimiento será diferente a todo lo que los espectadores esperan, y agregó que es "difícil encajar 20 años de material en cuatro episodios de 30 minutos".

"Es bastante impactante, para ser sincero", dijo. "Pero creo que la gente estará muy contenta con lo que han creado".

El proyecto, explicó Muniz, se concibió inicialmente como una película de reunión de dos horas antes de que los creadores de la serie se dieran cuenta de que había demasiado que cubrir. Muniz insiste en que ahora hay un "cierre" para su personaje. Sigue a un Malcolm adulto que regresa a casa con su novia Tristan (Kiana Madeira) y su hija Leah (Keeley Karsten) para celebrar el 40.º aniversario de bodas de sus padres. Su estreno en Disney+ está previsto para 2026.

"Me lo pasé genial, sin exagerar, filmando este reboot", dijo Muniz. "Me encantó muchísimo, mucho más de lo que jamás imaginé".

Cranston, de 69 años, reveló durante un episodio de junio de Fly on the Wall con Dana Carvey y David Spade que era "increíble" ver a sus hijos de la televisión ahora "más o menos de la misma edad que yo tenía cuando empezamos". Recordó que a Per Sullivan le pareció "fantástica" la reposición, pero que al final no quiso volver como Dewey. "De hecho, va a Harvard", explicó Cranston. "Es muy inteligente y ahora mismo está haciendo su maestría en Harvard. Dijo: '¡Dios mío, no, no he actuado desde que tenía 9 años o algo así! Así que no me interesa'".

El próximo proyecto es algo que Cranston ha estado "impulsando durante los últimos 10 años", con el creador de la serie Linwood Boomer ayudando a sacarlo a la luz después de muchas conversaciones.