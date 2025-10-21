Apple TV anunció la fecha de estreno de la tercera temporada de "Shrinking"







La nueva temporada de la serie protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel constará de 11 episodios. Además tendrá una participación de Michael J. Fox.

Llega una nueva temporada de la serie de Apple TV.

Apple TV reveló que la tercera temporada de la serie Shrinking se estrenará el miércoles 28 de enero, con su primer episodio.

Los siguientes episodios se estrenarán semanalmente los miércoles hasta el 8 de abril de 2026. La tercera temporada de la querida serie de comedia constará de 11 episodios y contará con el regreso de Jason Segel, Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell y Ted McGinley para retomar sus respectivos papeles.

Además del elenco conjunto, las estrellas invitadas que regresan incluyen a Brett Goldstein, quien hizo su debut en la temporada 2 como Louis Winston, Damon Wayans Jr., Wendie Malick y Cobie Smulders, junto con las nuevas incorporaciones Jeff Daniels y Michael J. Fox.

De qué trata Shrinking Creada por Goldstein, Segel y Bill Lawrence, Shrinking se centra en la vida de Jimmy Liard (interpretado por Segel), un terapeuta en duelo que decide dar a sus pacientes su opinión sincera en lugar de escuchar sus sentimientos y mantenerse alejado de sus vidas. Esta estrategia, conocida como "Jimmying" en la segunda temporada, genera cambios significativos en la vida de sus pacientes, especialmente en la de Sean (Tennie) y Grace (Heidi Gardner).

Tras la primera temporada, que estableció la magnitud del dolor de Jimmy, así como las conexiones que tiene con sus compañeros de trabajo, su hija Alice (Maxwell), su mejor amigo Brian (Urie) y otros, la segunda temporada se centró en el perdón. Louis, interpretado por Goldstein, entró en escena como el conductor ebrio que causó la muerte de la esposa de Jimmy en un accidente de coche, pero muchos otros personajes también tuvieron sus propios arcos argumentales sobre el perdón.

Shrinking es una producción para Apple TV de Warner Bros. Television.

