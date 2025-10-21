La novela de un escritor argentino y la frase que unió a Dua Lipa y Callum Turner: "Estamos en la misma pagina"







La cantante y el actor confirmaron como comenzó su historia de amor y el rol clave que tuvo una novela del argentino Hernán Diaz.

La pareja confirmó que está comprometida desde mediados de este 2025.

Dua Lipa y el actor Callum Turner conforman una de las parejas más importantes del mundo del espectáculo a nivel mundial, pero fue algo bastante simple lo que los único, la lectura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Trust" (Fortuna), la famosa novela del escritor argentino Hernán Diaz, inició el vínculo entre las dos estrellas que, gracias a coincidir en la lectura del libro, iniciaron una conversación que terminaría aumentando el interés por el otro.

Tras anunciar su compromiso, Turner, concedió una entrevista para Sunday Times en la que reveló cómo fue el encuentro con la cantante. Así, la literatura, se convirtió en el eje vertebrador de su historia de amor.

El actor contó al diario británico que fue tomando algo en Los Ángeles, antes del cumpleaños de un amigo en común, y que la conexión fue inmediata: “Nos sentamos uno al lado del otro y nos dimos cuenta de que estábamos leyendo el mismo libro, lo que es de locos”. "Yo acababa de terminar el primer capítulo y se lo conté. Ella me miró y dijo: ‘Yo también acabo de terminar el primer capítulo’. Le dije: ‘Estamos en la misma página’”.

Dua Lipa también confirmó los hechos de la historia a través de otra entrevista, esta vez para British Vogue: “estábamos leyendo el mismo libro. Para mí fue una señal clara. Estábamos 100% destinados a estar juntos”, confesó la exitosa cantante.

De qué trata "Trust" Publicada en 2022, Trust, es una novela ambiciosa y estructuralmente innovadora que explora la acumulación de poder y riqueza en la Nueva York de principios del siglo XX, así como la manera en que las narrativas pueden ser manipuladas para construir o encubrir realidades. La obra se presenta en cuatro partes, cada una escrita en un estilo distinto y desde perspectivas diferentes: Una novela dentro de la novela, escrita por un autor ficticio llamado Harold Vanner, que narra la historia de Benjamin Rask, un magnate financiero, y su esposa Helen.

Las memorias del propio Rask, en las que intenta corregir lo que considera errores y exageraciones del relato anterior.

Un texto fragmentario, a medio camino entre la crónica y la confesión, de una joven ayudante contratada para redactar esas memorias.

El diario íntimo de Helen Rask, que aporta una mirada profundamente personal, contradictoria y dolorosa de los hechos. En 2024 se anunció una versión en formato serie para HBO, protagonizada por Kate Winslet.

Temas Novela

amor

Música