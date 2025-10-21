Emilia Clarke, protagonista de "Game of Thrones" compartió imagenes de sus vacaciones en Argentina







A través de sus redes sociales la actriz británica compartió imágenes y videos de su paso por el país.

Lo que hace unas semanas parecía un rumor hoy tuvo su confirmación oficial, Emilia Clarke, la reconocida actriz que le dio vida a Daenerys Targaryen en la aclamada serie Game of Thrones estuvo de vacaciones en Argentina.

A través de sus redes sociales la actriz británica compartió imágenes de su paso por el país. "Unas vacaciones para ser documentadas" escribió.

La publicación fue acompañada por una serie de videos e imágenes que delatan su paso por las Cataratas del Iguazú, algunos paisajes del norte del país, así cómo un paso por San Telmo, entre otros lugares.

Embed - @emilia_clarke on Instagram: "At last…at long last… A holiday to be documented. @kingston_writes WE DID GOOD #newcamerawhodis? #fromaltitudesicknesstowaterfallsofhairfrizz #thankgodforburnerphones #nowgivemeyourshoe #imcryingtoyouargentina" View this post on Instagram A post shared by @emilia_clarke Días atrás un video dónde se veía a la actriz en un café de Palermo se viralizó en las redes. En ese momento había dudas sobre si realmente se trataba de Clarke, hoy esas dudas quedan finalmente disipadas.

Noticia en desarrollo...