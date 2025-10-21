Las historias de amor con giros inesperados siempre atrapan. En el mundo del entretenimiento surcoreano, un nuevo k-drama se impone con fuerza y conquista al público de todas partes. Con solo un episodio al aire, esta serie ya genera comentarios y se posiciona como una de las más prometedoras del año en Disney+.
El k-drama furor en Disney: el matrimonio falso de una particular pareja que pasará del odio al amor
La serie coreana que causa sensación en Disney mezcla romance, humor y enredos en una historia donde un matrimonio falso desata emociones reales.
El fenómeno llega con un combo irresistible: dos protagonistas carismáticos, enredos emocionales, y una apuesta por el clásico recurso del "enemigos a amantes". Esta nueva producción de Disney se ubica entre los contenidos más vistos en la región y promete mantenernos pegados a la pantalla.
De qué trata Amor de mentira, una de las series más vistas en Disney
Amor de mentira presenta a Kim Woo-joo, un joven heredero de una tradicional panadería, y a Yoo Mary, una diseñadora que lucha por mantener su emprendimiento. Ambos acuerdan simular un casamiento por 90 días para acceder a una lujosa vivienda destinada a parejas recién casadas.
El acuerdo entre ellos surge por motivos financieros, pero la convivencia y las emociones comienzan a cambiar el rumbo de sus planes. Lo que empieza como una estrategia por conveniencia evoluciona hacia una relación mucho más profunda.
Con tintes de humor, drama y momentos entrañables, la serie refleja los enredos típicos de los k-dramas más exitosos. El crecimiento emocional de los personajes y su química en pantalla son claves del éxito.
Disney+: tráiler de Amor de mentira
Disney+: elenco de Amor de mentira
Choi Woo-shik
Jung So-min
Seo Bum-june
Hwang Seung-eon
Lee Joo-bin
