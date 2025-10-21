El k-drama furor en Disney: el matrimonio falso de una particular pareja que pasará del odio al amor







La serie coreana que causa sensación en Disney mezcla romance, humor y enredos en una historia donde un matrimonio falso desata emociones reales.

Una convivencia forzada, un contrato por interés y un giro romántico inesperado convirtieron a esta serie de Disney en un éxito entre los fans del k-drama. Disney +

Las historias de amor con giros inesperados siempre atrapan. En el mundo del entretenimiento surcoreano, un nuevo k-drama se impone con fuerza y conquista al público de todas partes. Con solo un episodio al aire, esta serie ya genera comentarios y se posiciona como una de las más prometedoras del año en Disney+.

El fenómeno llega con un combo irresistible: dos protagonistas carismáticos, enredos emocionales, y una apuesta por el clásico recurso del "enemigos a amantes". Esta nueva producción de Disney se ubica entre los contenidos más vistos en la región y promete mantenernos pegados a la pantalla.

amor de mentira Una nueva serie coreana en Disney atrapa con una trama explosiva: dos desconocidos fingen casarse y terminan envueltos en una historia de amor real. Disney + De qué trata Amor de mentira, una de las series más vistas en Disney Amor de mentira presenta a Kim Woo-joo, un joven heredero de una tradicional panadería, y a Yoo Mary, una diseñadora que lucha por mantener su emprendimiento. Ambos acuerdan simular un casamiento por 90 días para acceder a una lujosa vivienda destinada a parejas recién casadas.

El acuerdo entre ellos surge por motivos financieros, pero la convivencia y las emociones comienzan a cambiar el rumbo de sus planes. Lo que empieza como una estrategia por conveniencia evoluciona hacia una relación mucho más profunda.

Con tintes de humor, drama y momentos entrañables, la serie refleja los enredos típicos de los k-dramas más exitosos. El crecimiento emocional de los personajes y su química en pantalla son claves del éxito.

Disney+: tráiler de Amor de mentira Embed - Would You Marry Me? | Teaser Trailer | Disney+ Singapore Disney+: elenco de Amor de mentira Choi Woo-shik

Jung So-min

Seo Bum-june

Hwang Seung-eon

Lee Joo-bin

