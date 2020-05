Luisana Lopilato habló de las amenazas de muerte que recibió su esposo

Boda canadiense para Lopilato y Bublé. Lopilato y Bublé saltaron a la polémica cuando se vieron actitudes extrañas del canadiense en un directo de Instagram.

Pero, el hecho no terminó en solo acusaciones de violencia de género por parte de los fanáticos de la actriz, que no renegaban el tema a pesar de que en diversas ocasiones Lopilato explicaba que se trataba de un malentendido.

Rápidamente, las acusaciones a Bublé continuaron escalando hasta llegar a amenazas de muerte y búsqueda de “rescates para Luisana”.

Así fue como al surgir el tema en el programa de Intrusos, Lopilato explotó: “Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen, que no conocen mi entorno ni mi familia. Mike es un hombre con todas las letras y un caballero, está todo el tiempo fijándose cómo hacerme feliz. Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor".

Luisana Lopilato será madre La actriz argentina salió varias veces a explicar que no sufría violencia de género por parte de Bublé.

Luego la actriz continuó: "Lo que sí te voy a decir es que sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme, lo lograron. Porque así y todo, saliendo a explicar cuál era mi verdad, a muchos no le alcanzó. Y siguen alimentando algo que no era verdad".

"Yo tontita no soy, si me pasara algo así no lo permitiría", aclaró. Y luego agregó: "Llega un momento que no es lindo. No es lindo que te amenacen de muerte, tengo millones de amenazas. Lo más lindo tapa todo eso pero me da miedo".

La actriz cerró contundentemente sobre la situación vivida: "Las personas que me quisieron victimizar siento que lo que buscaban era que yo saliera a contestarles. Me tuve que bancar a personas analizando los gestos de mi cuerpo. No es un chiste (la violencia de género), es peligroso lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Me dolió mucho".