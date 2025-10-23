Johnny Depp protagonizará "Ebenezer: A Christmas Carol", la nueva película de Ti West







La cinta será una adaptación del clásico cuento navideño de Charles Dickens. Estará producida por Paramount Pictures.

Depp volverá a trabajar con uno de los estudios más importantes de Hollywood.

Johnny Depp está en negociaciones finales para protagonizar Ebenezer: A Christmas Carol, una adaptación del clásico cuento navideño de Charles Dickens, para Paramount Pictures. El autor de terror Ti West (Pearl, Maxxxine) dirigirá la película a partir de un guion de Nathaniel Halpern (Tales From the Loop, Legion), y Andrea Riseborough (Oblivion, To Leslie) será coprotagonista. Emma Watts produce, y Stephen Deuters y Jason Forman son los productores ejecutivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Si se cierra el acuerdo, el estudio busca lanzar el proyecto el 13 de noviembre de 2026.

Depp interpretará el papel principal de Ebenezer Scrooge, un hombre de negocios misántropo y avaro del Londres del siglo XIX que recibe la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, presentes y futuras en un intento de salvarse de un tormento en el más allá. El personaje ha sido un pilar del cine navideño durante décadas, incluyendo la adaptación clásica de 1951 protagonizada por Alastair Sim, Scrooged de 1988 con Bill Murray, Un cuento de Navidad de los Muppets de 1992 con Michael Caine y Un cuento de Navidad de 2009 con Jim Carrey.

El director de Nosferatu, Robert Eggers, también está desarrollando su propia versión de la historia en Warner Bros., con Willem Dafoe interpretando el papel de Scrooge.

El regreso de Johnny Depp a los grandes estudios de Hollywood La película marcaría el primer papel de Depp en un gran estudio desde Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald de 2018. Fue despedido de esa franquicia tras perder un juicio por difamación contra el tabloide británico The Sun, que lo había llamado "golpeador de esposas" en 2018 tras las acusaciones de violencia doméstica de su exesposa Amber Heard. (En un juicio Estados Unidos en 2022, tanto Depp como Heard fueron hallados culpables de difamación mutua).

Desde entonces, Depp ha protagonizado varias películas independientes (Minamata, Jeanne du Barry), y recientemente rodó el thriller Day Drinker para Lionsgate junto a Penélope Cruz, cuyo estreno también está previsto para 2026.