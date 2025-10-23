Una de las películas terror más taquilleras llegó a HBO Max: miedo a base de suspenso y dudas







HBO Max logra traer a su catálogo a una de las películas de terror más taquilleras de los últimos años.

La película de terror que fue un éxito en cines ya está disponible en HBO Max. Warner

Las películas de terror suelen ser una garantía para entretener al público y HBO Max lo sabe bien. La plataforma de streaming, que compite constantemente con Disney, Prime Video y Netflix para ser el rey en cantidad de suscriptores, apuesta por uno de los formatos más exitosos del último tiempo.

Barbarian, quién al momento de su estreno logró brindarle una experiencia distinta al género con su trama desconcertante y retorcida, es la gran apuesta de la plataforma perteneciente a Warner. Dirigida por Zach Cregger, el film logra dejar sorprendidos a todos sus espectadores por su inquietante historia.

Barbarian HBO Max La película de HBO Max es una de las grandes apuestas de la plataforma. Warner De qué trata Barbarian, el estreno de HBO Max La historia da inicio cuando Tess viaja a Detroit para presentarse a una entrevista de trabajo y encuentra una situación particular en la casa que renta. Lo que empieza con situaciones algo incómodas para la inquilina se transforma rápidamente en algo paranormal.

En el sótano, descubren que hay un ser que no debería existir. Lejos del cliché de generar tensión para dar lugar a un susto repentino, la película logra realmente cambiar de tono y ritmo para mantener aterrado a sus espectadores, lo que logró perturbar a cualquiera que la haya visto.

Justin Long

Richard Brake

Matthew Patrick Davis

Bill Skarsgård