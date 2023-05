Baby Etchecopar le ofreció trabajo a Jey Mammon

El animador Jey Mammón recibió una denuncia de abuso sexual por parte de una ex pareja, que alegó haber sido menor de edad al momento del vínculo. Sin embargo, luego de un breve ostracismo, Jey sigue recibiendo propuestas de trabajo . Primero fue Mario Pergolini , dueño de la multiplataforma Vórterix , y ahora el polémico Baby Etchecopar , quien conduce un espacio en A24 .

Mammón no volvió a la pantalla chica desde que salió a la luz la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual . Sin embargo, el canal tiene contrato con él, por lo que no podría tomar nuevas ofertas laborales.

Jey Mammon.webp

La oferta de Baby Etchecopar

En diálogo con "LAM", Baby declaró: "Yo a Jey lo quise, lo quiero y lo admiro. No soy quién para juzgarlo sino la justicia. No estoy en esa postura y no le voy a sacar el culo a la jeringa".