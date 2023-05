El particular mensaje de Florencia Peña en el último posteo de Jey Mammon

No es la primera vez que la conductora argentina muestra el apoyo a Jey Mammon. “Imaginate que soy amiga de Jey y lo quiero, no pude hablar con él. Hay que esperar un poco”, había expresado ella cuando se dio a conocer públicamente la denuncia por abuso sexual.

View this post on Instagram

“Sigo igual que siempre, sigo pensando lo mismo de siempre. No sé cuál es el cambio que se ve. Primero fue como una patada en la cabeza, te tenés que levantar, eso puede ser lo que se vea. Pero sigo siendo el mismo porque l os no hechos siguen siendo los no hechos , así que no cambia nada”, aseguró al volver de España.

En ese entonces, también dijo que presentaría acciones legales tanto contra Benvenuto por "falsa denuncia", contra el canal en el que trabajaba por "cancelarlo" y contra los medios que lo difamaron.

“Uno por ahí se siente más sólido porque está de pie, nada más. Pero sigo siendo el mismo y las circunstancias siguen siendo las mismas”. agregó.

Denuncia por abuso sexual

“Nunca me gustó hacer circo de nada, entonces de las cosas serias menos. Tampoco me gusta anticipar lo que va a pasar, así que bueno, cuando suceda lo que tenga que suceder me sentaré a hablar de lo que está sucediendo. No me gusta decir: ‘Va a pasar esto’. Cuando pase, se enterarán. Mientras tanto pueden hablar con los abogados y ellos le van a contar lo que sucede”, explicó sin querer anticipar ninguna de las medidas que tomará a futuro.