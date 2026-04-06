BAFICI 2026: toda la programación del festival de cine

La grilla de la 27ª edición incluye 327 películas, con 112 estrenos mundiales y 147 producciones argentinas.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse desde el sitio de BAFICI o en la boletería del Teatro San Martín.

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente , más conocido como BAFICI , celebrará su 27ª edición del 15 al 26 de abril en la ciudad porteña, con una programación que incluye 327 películas , entre ellas 147 producciones argentinas y 112 estrenos mundiales.

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La apertura del evento estará a cargo de "Orgullo y prejuicio" , de Matías Szulanski, mientras que la función de clausura será "Letras robadas" (Power Ballad), de John Carney.

Además, la grilla incluye títulos de directores destacados como Claire Denis , Angela Schanelec, Hong Sang-soo y Nadav Lapid. A continuación, conocé los detalles.

El BAFICI 2026 se realizará del 15 al 26 de abril de 2026 , aunque la programación de funciones comienza el jueves 16 y se extiende durante once días consecutivos, en distintas salas de la ciudad.

Sala Lugones - Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530)

Cine Gaumont - Sala 1 - Leonardo Favio (Av. Rivadavia 1635)

Teatro Presidente Alvear (Av. Corrientes 1659)

Cinépolis Plaza Houssay: salas 1, 2, 3 y 4 (Av. Córdoba 2135)

Cinépolis Recoleta: salas 2 y 3 (Vicente López 2025)

Cine Arte Cacodelphia: salas 1, 2 y 3 (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150)

Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444)

Usina del Arte (Agustín R. Caffarena 1)

Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51)

La venta de entradas, por su parte, estará organizada en dos etapas. Desde hoy, lunes 6 de abril, a las 10 de la mañana, las anticipadas podrán adquirirse de manera online a través del sitio oficial del festival (https://bafici.org/) o de forma presencial en el Teatro San Martín.

Durante los días del evento, los tickets continuará tanto online como en boleterías físicas. En el caso de las sedes, las entradas estarán disponibles desde media hora antes de la primera función del día hasta el inicio de la última.

En cuanto a los precios, la general costará $5.000, para jubilados y estudiantes (que acrediten su condición) $3.500 y el abono BAFICI de 10 entradas valdrá $30.000

Además, quienes paguen con tarjetas del Banco Ciudad podrán acceder a promociones 2x1, sujeto a disponibilidad.

bafici

En el caso de las funciones gratuitas que requieren reserva previa, las entradas podrán gestionarse con 48 horas de anticipación desde las 10 de la mañana, tanto a través de la plataforma del festival como en las boleterías habilitadas.

Para las que no inscripción, el acceso será por orden de llegada y estará condicionado únicamente por la capacidad de la sala.

Programación del BAFICI 2026: películas y actividades

Entre las películas destacadas de BAFICI 2026 aparecen títulos argentinos como "La muerte es algo que les sucede a los demás" de Ana García Blaya; "El gato de Borges" de Moro Anghileri; "La piel" de Javier Olivera; "Lauchita" de Emi Castañeda; "No matar" de Juan Villegas; y "Yiya Murano: Muerte a la hora del té" de Alejandro Hartmann.

"Plata o mierda" de Toia Bonino y Marcos Joubert; "Para hacer una película solo se necesita un arma" de Santiago Sein; "El cuerpo de la noche" de Celina Wolffelt; y "Mudarse es lo segundo peor que te puede pasar en la vida" de Felicitas Páez también se agregan a los estrenos locales.

A estas se suman producciones internacionales como "Phantoms of July" de Julian Radlmaier; "Zone of Silence" de Michael Dietrich; "La corazonada" de Diego Soto; y "Are We Monsters?" de Thunska Pansittivorakul.

El festival también presenta una gran variedad de propuestas experimentales y documentales, como "Lo demás es ruido" de Nicolás Pereda; y "La luz que frenó el universo" de Javier de Azkue.

Entre los títulos más esperados se destacan "The Day She Returns" de Hong Sang-soo; "Yes" de Nadav Lapid; "My Wife Cries" de Angela Schanelec; "Le Cri des gardes" de Claire Denis; y "Hukkle" y "Taxidermia" de György Pálfi.

Le Cri des gardes2 "Le Cri des gardes" de Claire Denis.

Dentro de los focos especiales, habrá secciones dedicadas a la realizadora argentina Liliana Paolinelli, al cineasta húngaro György Pálfi, al japonés Yugo Sakamoto y a los españoles Pere Portabella y Ángel Santos. También habrá una selección especial de la National Film Board of Canada.

En cuanto a reconocimientos, se otorgarán premios a la trayectoria a Raúl Perrone y Ana Poliak.

Por la magnitud de la programación, quienes quieran consultar el detalle completo de funciones, horarios y sedes de cada película pueden hacerlo a través del sitio oficial de BAFICI, donde se pueden filtrar títulos por día, sección o país.