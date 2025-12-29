"Ballerina": la película disponible en Prime Video del universo John Wick, con Ana de Armas como protagonista + Seguir en









La plataforma de streaming tiene en su catálogo el spin off de la aclamada saga de Keanu Reeves que continua la historia y legado del asesino.

"Ballerina": la película spin off de John Wick ya se encuentra disponible en Prime video.

Prime video tiene disponible en su catálogo la película "Ballerina", el primer spin-off del universo John Wick. Este filme expande la saga, con una historia centrada en Eve Macarro, interpretada por Ana de Armas, una bailarina convertida en asesina que busca venganza por el asesinato de su familia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La producción, dirigida por Len Wiseman y escrita por Shay Hatten, se ubica cronológicamente entre los eventos de "John Wick 3" y "John Wick 4", lo que ofrece una narrativa propia dentro del mismo mundo criminal.

El estreno en cines registró una recaudación global de 132 millones de dólares, cifra que no superó las expectativas generadas por su presupuesto de 90 millones. Sin embargo, su llegada a la plataforma de streaming brinda una nueva oportunidad para que los espectadores descubran esta propuesta de acción, que combina coreografías de combate con una trama de venganza personal.

keanu-reeves-ana-armas-presentando-ballerina_104 De qué se trata Ballerina La historia sigue a Eve Macarro, una mujer criada por la organización Ruska Roma, tras la muerte de su padre. Bajo la apariencia de una bailarina, esconde habilidades letales que utiliza para perseguir a quienes destruyeron su vida. Su viaje la lleva a enfrentarse con enemigos poderosos, revelando secretos sobre su pasado y su conexión con el universo de John Wick.

El guion retoma elementos clásicos de la saga, como la venganza y la acción desmedida, pero incorpora un enfoque fresco con secuencias de pelea inspiradas en el ballet. La dirección de Wiseman aprovecha los recursos visuales para crear un estilo único, donde cada movimiento tiene un propósito dentro de la narrativa.

Tráiler de "Ballerina" Embed - From the World of John Wick: Ballerina (2025) Official Trailer - Ana de Armas Reparto de Ballerina El elenco incluye a: Ana de Armas , como Eve Macarro.

Keanu Reeves , como John Wick.

Gabriel Byrne , como el Canciller.

Ian McShane , como Winston Scott.

Anjelica Huston , como la Directora.

Lance Reddick, como Charon.