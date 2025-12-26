Prime Video anunció los estrenos previstos para enero 2026

Conocé en orden cuales serán las producciones que verán la luz este verano.

Prime Video refuerza su estrategia de contenido original y licenciado para consolidar su base de suscriptores durante el inicio de 2026

La plataforma confirmó su grilla de estrenos para enero de 2026 y vuelve a apostar fuerte para sostener su posicionamiento en un mercado de streaming cada vez más competitivo. Con una combinación de cine original, superproducciones, series internacionales y documentales.

Así inicia el año con una oferta diversa que busca captar tanto al público masivo, como a nichos específicos.

El cine será uno de los ejes del mes, con estrenos propios y la incorporación de títulos recientes. Las series, por su parte, sumarán producciones europeas, anime y nuevas temporadas de franquicias consolidadas .

Estos son los estrenos de la plataforma por fecha:

Basada en la novela de Ariana Godoy y dirigida por Inés Pintor y Pablo Santidrián, un drama romántico que sigue la historia de Klara, una joven aislada por problemas de salud que desarrolla un vínculo emocional con un locutor de radio. Protagonizada por Berta Castañé, cuenta con un elenco que incluye a Claudia Traisac e Itziar Ituño.

2 de enero – “Der Tiger”

Producción bélica centrada en la tripulación de un tanque alemán Tiger durante la Segunda Guerra Mundial, una propuesta clásica para los fanáticos del género histórico.

10 de enero – “Almas marcadas”

Drama romántico protagonizado por Chase Stokes y Sydney Taylor, que explora una relación atravesada por obstáculos personales y sociales.

14 de enero – “Vieja loca”

La película protagonizada por Carmen Maura, estrenada en 2025, se suma al catálogo con una historia cargada de humor negro y reflexión.

16 de enero – “Tierras perdidas”

Acción y fantasía de la mano de Paul W. S. Anderson y Milla Jovovich, basada en un relato de George R. R. Martin. La trama sigue a una bruja y un cazador en un viaje peligroso, con Dave Bautista como coprotagonista.

19 de enero – “Preparación para la próxima vida”

Drama social que retrata el intento de una inmigrante por reconstruir su vida en un entorno adverso.

22 de enero – “Gaua”

Producción rodada en euskera ambientada en el siglo XVII, con una historia de caza de brujas que combina terror y fantasía.

28 de enero – “Los hermanos demolición”

Comedia de acción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, quienes interpretan a dos hermanastros enfrentados que investigan la muerte de su padre.

Series y documentales

5 de enero – “Spring Fever”

Serie surcoreana sobre una profesora que intenta empezar de nuevo en una nueva ciudad, con tintes románticos y de crecimiento personal.

6 de enero – “El incidente Darwin”

Anime que adapta la obra de Shun Umezawa, centrado en Charlie, un híbrido humano-chimpancé perseguido por una organización terrorista.

7 de enero – “Beast Games” (Temporada 2)¿¿

Regresa el exitoso reality con nuevos desafíos.

9 de enero – “Pelayo. Más allá del límite”

Docuserie inmersiva que sigue al inspector Pelayo en Colombia, enfrentándose al narcotráfico desde su origen.

11 de enero – “El infiltrado” (Temporada 2)

La serie protagonizada por Tom Hiddleston suma nuevos episodios.

15 de enero – “UCO: las horas clave”¿

Producción española centrada en investigaciones criminales de alto impacto.

21 de enero – “El robo”

Thriller protagonizado por Sophie Turner, que aborda un atraco a una firma financiera desde una perspectiva poco convencional.

26 de enero – “Una historia de crímenes” (Temporada 4)

Nueva tanda de casos para los seguidores del true crime.

30 de enero – “Vaka”

Thriller distópico ambientado en Estocolmo, donde una epidemia de insomnio desata el caos social.