19 de diciembre 2025 - 15:30

La imperdible película de Prime Video: una pareja se vuelve a conectar gracias a su perro y la Navidad

Zooey Deschanel brilla en una dramática y controvertida historia donde un perro es víctima de un divorcio.

Una película para reír y emocionarse, en Prime Video.

Prime Video

Prime Video sigue consolidando su catálogo de producciones originales que apelan tanto a los amantes de las comedias románticas como a los que buscan historias emotivas para esta temporada festiva. La plataforma ha apostado a propuestas que combinan ternura, humor y vínculos familiares, reforzando su presencia en el terreno de las películas navideñas.

Dentro de esa oferta, destaca una comedia que gira en torno a relaciones, segundos comienzos y, sobre todo, a la conexión inquebrantable entre las personas y sus mascotas. La película que combina estos elementos y que ya está disponible para suscriptores es Merv, una historia que transforma el espíritu de la Navidad en una oportunidad para reencontrarse.

Merv
La divertida y emotiva película sobre una particular separación, en Prime Video

De qué trata Merv, el estreno de Prime Video

Merv sigue a Anna y Russ, una pareja recientemente separada que sigue vinculada por la custodia compartida de su querido perro, Merv, quien ha caído en una especie de depresión tras la ruptura. Para intentar levantarle el ánimo, Russ decide llevar a Merv a un resort para perros en Florida, con la esperanza de que el cambio de escenario lo ayude a recuperar su alegría.

La llegada de Anna al mismo lugar, de manera inesperada, obliga a la expareja a convivir más de lo previsto, lo que reaviva recuerdos y complicidades que creían enterrados. A través de paseos, cuidados y momentos cotidianos con Merv, ambos comienzan a replantearse lo que los llevó a separarse y si tal vez aún hay algo por rescatar en su relación.

El tono de la película es ligero y accesible, característico de las comedias románticas navideñas, pero sin perder de vista la sensibilidad emocional que genera el vínculo con un animal querido. El viaje a Florida funciona, así como un catalizador para explorar no solo la recuperación del perro, sino también la posibilidad de una reconciliación entre Anna y Russ.

Prime Video: tráiler de Merv

Embed - MERV Trailer (2025) SUBTITULADO [HD] Charlie Cox

Prime Video: elenco de Merv

  • Zooey Deschanel
  • Charlie Cox
  • Chris Redd
  • Patricia Heaton
  • David Hunt

