Prime Video reveló el primer adelanto de "El joven Sherlock", la nueva serie de Guy Ritchie

La serie sigue la historia original del querido detective de Sir Arthur Conan Doyle en una explosiva reinterpretación de los primeros días de este icónico personaje.

La nueva serie llega a la plataforma de streaming en 2026.

Prime Video reveló hoy un adelanto, así como la fecha de estreno de El joven Sherlock, protagonizada por Hero Fiennes Tiffin (After, la serie de películas) quien interpreta a Sherlock Holmes.

Esta reinterpretación del querido detective, llevada a la pantalla por el visionario director y productor ejecutivo Guy Ritchie, narra la historia del origen de Sherlock Holmes en un misterio irreverente y cargado de acción que sigue las primeras aventuras del icónico detective.

Los ocho episodios de esta emocionante serie se estrenarán el 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

De qué trata El joven Sherlock Con todo el ingenio y encanto de las películas de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, El joven Sherlock sigue la historia original del querido detective de Sir Arthur Conan Doyle en una explosiva reinterpretación de los primeros días de este icónico personaje. Sherlock Holmes es un joven desacreditado, crudo y sin filtro, cuando ve que se encuentra envuelto en un caso de asesinato que amenaza su libertad.

Su primer caso revela una conspiración que recorre el mundo y cambia su vida para siempre. Desarrollada en el Oxford de los años 1870 y aventuras en el extranjero, la serie expondrá las primeras travesuras del adolescente anárquico que aún no ha evolucionado hasta convertirse en el residente más renombrado de Baker Street.

El Joven Sherlock - Teaser Trailer Oficial _ Prime Video Los miembros del reparto previamente anunciados de El joven Sherlock incluyen a Dónal Finn (La rueda del tiempo), Zine Tseng (3 Body Problem), Joseph Fiennes (The Handmaid’s Tale), Natascha McElhone (Halo), Max Irons (Cóndor) y Colin Firth (The King’s Speech). Guy Ritchie dirige los dos primeros episodios y es productor ejecutivo. La serie es creada para la televisión y producida ejecutivamente por el showrunner Matthew Parkhill, junto a los productores ejecutivos Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson y los co-productores ejecutivos Harriet Creelman y Steve Thompson. Motive Pictures estuvo a cargo de la producción física de El joven Sherlock.