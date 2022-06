La picante reacción de Tim Burton contra Batman: "Le pusieron pezones".

Tim Burton Tim Burton

El director también declaró su sorpresa del giro oscuro que tomaron las películas de Batman en los últimos años. En una entrevista con Empire, Burton dijo que aún no ha visto la nueva "The Batman" (aunque quiere hacerlo), pero que le resulta gracioso porque "trae todos esos recuerdos" donde le decían que era "demasiado ocurso".

Burton fue reemplazado por Joel Schumacher quién fue en una dirección completamente opuesta que el director de "El Joven Manos de Tijera". "No es que sea demasiado oscuro. Es algo que me representa en el sentido de que yo veo así las cosas. No es oscuro solo por serlo. Hay una mezcla. Recuerdo "Batman Regresa" con mucho amor por como se sintió como un experimento raro".