Murió Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en películas, series y videojuegos de "Transformers"

Además puso su voz en diversos proyectos animados como Winnie the Pooh, Voltron y recientemente en la serie Invencible de Prime Video.

Peter Cullen , el actor de doblaje canadiense que dio vida al heroico Optimus Prime en numerosas películas, series de televisión y videojuegos de Transformers , y al melancólico Ígor en decenas de proyectos de Winnie the Pooh , murió a los 85 años.

Cullen falleció el miércoles en su casa de Los Ángeles, según informó su agente, Kevin Motley, al portal The Hollywood Reporter.

“Falleció en paz, rodeado de su amada familia, y siempre presente en el corazón de sus muchos amigos y admiradores en todo el mundo”, declaró su familia en un comunicado. Les piden que “honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: ‘Sean lo suficientemente fuertes para ser amables’”.

Cullen, nacido en Montreal, también prestó su voz a King Kong para la nueva versión de 1976 y al malvado KARR (abreviatura de Knight Automated Roving Robot) en la serie Knight Rider en 1982 y 2009, y fue él quien ideó los aterradores chasquidos que salían de la boca del monstruo en Predator (1987), protagonizada por Arnold Schwarzenegger .

Al principio de su carrera, fue artista en vivo y trabajó como locutor en The Smothers Brothers Comedy Hour y The Sonny & Cher Comedy Hour .

Cullen consiguió el trabajo y prestó su voz al honorable líder de los Autobots por primera vez en la serie sindicada de 1984-87, The Transformers, basada en la línea de juguetes de Hasbro y producida por Marvel en asociación con Toei Animation de Japón y luego con AKOM en Corea del Sur.

La muerte de Optimus tras un duelo con el tiránico Megatron en Transformers: La película (1986) provocó una protesta enorme e inesperada, lo que llevó a los productores a traer de vuelta a Cullen y al personaje para la película directamente para vídeo de 1987 Transformers: El regreso de Optimus Prime.

Cuando el director Michael Bay resucitó la franquicia para la gran pantalla con Transformers (2007) de DreamWorks, protagonizada por Shia LaBeouf, fue obvio que debían volver a contratar a Cullen después de dos décadas de ausencia.

Con Cullen como el camión semirremolque Peterbilt 379, la película recaudó 709,7 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la quinta película más taquillera del año. Le siguieron las secuelas Revenge of the Fallen (2009), que recaudó 836,3 millones de dólares, y Dark of the Moon (2011) y Age of Extinction (2014), que recaudaron 1.100 millones de dólares cada una.

Cullen también interpretó a Optimus en The Last Knight (2017), Bumblebee (2018) y Rise of the Beasts (2023).

Cullen comenzó prestando su voz a Ígor en la serie de 1988-91 Las nuevas aventuras de Winnie the Pooh, y también interpretó al burro lánguido en la película Winnie the Pooh: Un año muy feliz con Pooh (2002) y en otros programas y vídeos.

Cullen también prestó su voz al ratón obsesionado con el queso, Monterey Jack, en Chip 'n Dale Rescue Rangers; a Coran y al Rey Alfor en la serie Voltron; a Ramrod en la serie de anime Saber Rider and the Star Sheriffs; a Mario en los dibujos animados Saturday Supercade; y al Concejal 1 en Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Recientemente le puso voz a Thaedus en la serie animada Invencible de Prime Video.