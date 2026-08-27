De Optimus Prime en "Transformers" a Ígor en Winnie Pooh: todos los doblajes de Peter Cullen

El actor se graduó de la Escuela Nacional de Teatro de Canadá y trabajó como actor, comediante y locutor en radio y televisión antes de dedicarse al doblaje.

En 1984, Cullen le puso voz por primera vez a Optimus Prime en la serie animada de Transformers.

Murió Peter Cullen a los 85 años en su domicilio en Los Ángeles, Estados Unidos, y hasta el momento no se informó públicamente la causa de su deceso.

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La noticia fue confirmada por su representante, Kevin Motley , y posteriormente por su familia, que señaló que el actor falleció en paz y acompañado por sus seres queridos.

Con una trayectoria de más de seis décadas en radio, televisión, cine y doblaje , el artista se convirtió en una de las voces más reconocibles por interpretar a Optimus Prime , el líder de los Autobots de "Transformers" , pero también por personajes como Igor en "Winnie the Pooh", K.A.R.R. en "Knight Rider" y Monterey Jack en "Chip 'n Dale: Rescue Rangers".

Peter Cullen murió a los 85 años en su casa de Los Ángeles y l a causa de muerte no fue informada hasta el momento . Su representante, Kevin Motley, confirmó el deceso a "The Hollywood Reporter".

La familia difundió un mensaje tras su deseco en el que confirmó que el actor falleció rodeado de sus seres queridos: "Peter Cullen f alleció en paz, rodeado de su amada familia , y siempre presente en el corazón de sus numerosos amigos y admiradores en todo el mundo. Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad, y que recuerden siempre: 'Sean lo suficientemente fuertes para ser amables' ".

Esta última frase tenía un significado especial para Cullen. En una entrevista por "Transformers: Rise of the Beasts en 2023", el actor explicó que la utilizó como referencia para construir la personalidad y la voz de Optimus Prime a partir de los consejos de su hermano Larry, veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Al explicarle que el personaje para el que audicionaba era un héroe, le recomendó: "Si vas a ser un líder, sé lo suficientemente fuerte como para ser amable".

Optimus Prime, el personaje que llevó a la gloria a Peter Cullen

El nombre de Peter Cullen quedó ligado para siempre a Optimus Prime. Su primera interpretación del líder de los Autobots llegó en 1984, con la serie animada "The Transformers", que se emitió hasta 1987. Ahí también interpretó a Ironhide.

El actor siguió siendo la voz del líder en "The Transformers: The Movie" (1986). La muerte del personaje en esa película generó una reacción fuerte entre los seguidores, hasta el punto de que Optimus fue recuperado en nuevas producciones.

Más de dos décadas después, Cullen volvió a trabajar para la película de acción real "Transformers", dirigida por Michael Bay y estrenada en 2007. Fue protagonizada por Shia LaBeouf y Megan Fox.

Con un presupuesto de aproximadamente 150 millones de dólares según distintas estimaciones, el título recaudó 709.7 millones de dólares en todo el mundo.

Después, participó en "Transformers: Revenge of the Fallen" (2009), "Transformers: Dark of the Moon" (2011), "Transformers: Age of Extinction" (2014), "Transformers: The Last Knight" (2017), "Bumblebee" (2018) y "Transformers: Rise of the Beasts" (2023).

Las secuelas también tuvieron un fuerte impacto en la taquilla. "Revenge of the Fallen" superó los 836 millones de dólares, mientras que "Dark of the Moon" y "Age of Extinction" alcanzaron los 1.100 millones de dólares cada una.

Otros personajes a los que le dio vida

Perter Cullen nació en Montreal el 28 de julio de 1941 y se formó en la National Theatre School of Canada. Antes de dedicarse principalmente al doblaje, trabajó en teatro, radio y televisión en programas como "The Smothers Brothers Comedy Hour" y "The Sonny & Cher Comedy Hour".

Uno de sus personajes más conocidos fue Ígor, el burro melancólico de "Winnie the Pooh". Cullen comenzó a interpretarlo en "The New Adventures of Winnie the Pooh", estrenada en 1988, y volvió a ponerle voz en distintas producciones posteriores de Disney.

También interpretó a K.A.R.R., el vehículo antagonista de "Knight Rider", conocido en español como 2El coche fantástico" o "El auto increíble"; y a King Kong en la película de 1976.

Otro de sus trabajos más particulares fue Predator, en la película de 1987 protagonizada por Arnold Schwarzenegger. En este caso, Cullen creó las vocalizaciones y los característicos sonidos y chasquidos del extraterrestre.

Su trayectoria incluyó además numerosos personajes de televisión y animación, entre ellos: