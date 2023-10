Bill Cosby enfrenta una nueva denuncia por violación

Bill Cosby enfrenta una nueva demanda acusándolo de violación en 1972. El comediante y actor salió de prisión en junio de 2021 después de que una condena por agresión sexual de 2018 fuera anulada por un tecnicismo. Esto no significó que fuera exonerado de drogar y agredir sexualmente a su acusadora Andrea Constand , acusaciones que él ha negado.

Motsinger, que trabajaba como mesera en el restaurante The Trident en Sausalito, California, afirma en la demanda que el actor la drogó y la envió a casa sin más ropa que ropa interior.

Luego, Motsinger alega que Cosby le dio una copa de vino durante el camino al teatro. Se afirma que Cosby la llevó a un camerino y Motsinger comenzó a sentirse mal. En los siguientes momentos Motsinger afirma que el comediante le dio lo que ella pensó que era una aspirina pero que luego de tomar la pastilla comenzó a perder el conocimiento. Ella alega que "sabía que Bill Cosby la había drogado y violado".

La demanda dice: “En la limusina, el señor Cosby se sentó cerca de la ventana y la rodeó con sus brazos. Lo último que recuerda Motsinger fueron destellos de luz.

“Se despertó en su casa sin ropa, excepto con la ropa interior puesta: sin top, sin sostén y sin pantalones”.

La productora Jemmin Inc., la ahora disuelta MCA Inc. y Circle Star Theatre Corp. también figuran como demandadas en la nueva demanda. Las empresas aún no han respondido a las acusaciones.

Motsinger pide una indemnización por daños y perjuicios no especificados. Su abogado Jesse Creed le dijo a Deadline que las organizaciones “no sólo proporcionaron una plataforma para que el Sr. Cosby mostrara su fama y fortuna para atraer mujeres, sino que luego antepusieron sus propias ganancias a la seguridad de sus invitadas al hacer la vista gorda ante el Sr. "Las supuestas agresiones sexuales de Cosby a mujeres".

Los antecedentes de Bill Cosby

En junio de 2021, la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena por agresión sexual de Cosby en 2018 tras una apelación de su equipo legal.

Fue declarado culpable de drogar y agredir sexualmente a la acusadora Andrea Constand y prometió cumplir los 10 años de su condena en lugar de reconocer cualquier remordimiento.

El año pasado cinco mujeres presentaron una nueva demanda contra Cosby por presunta agresión sexual. Los representantes del actor han negado la legitimidad de esas afirmaciones.

Lisa Bloom, abogada que representa a una de las acusadoras de Cosby, dijo en respuesta a la condena anulada en junio de 2021 que el fallo no significaba que fuera inocente de aquello por lo que había sido condenado.

"Es importante entender que en ninguna parte de la decisión de 79 páginas la Corte Suprema de Pensilvania dijo que Bill Cosby es inocente", dijo [a través de Sky News ]. “No dijeron que está exonerado. No dijeron que no había pruebas suficientes para condenarlo.

“En cambio, dijeron que, en primer lugar, nunca debería haber sido procesado porque un fiscal hace muchos años, allá por 2005, prometió que no lo procesaría.

“Y luego entró un fiscal posterior y decidió hacerlo. Y finalmente Cosby fue condenado. Pero esa fue la única razón de la decisión del tribunal y nadie debería tomar esto como una declaración de inocencia”.

Mientras tanto, las cinco mujeres que anteriormente habían alegado que el actor y comediante caído en desgracia había abusado de ellas, quienes presentaron una demanda en diciembre pasado, son Lili Bernard, Eden Tirl, Jewel Gittens, Jennifer Thompson y Cindra Ladd [vía The Guardian].

Su demanda afirma que Cosby había agredido a cada una de las mujeres en varios momentos entre finales de los años 60 y 90.

En documentos legales se dice que NBC, Kaufman Astoria Studios y Carsey-Werner Television fueron cómplices de la supuesta mala conducta de Cosby y "facilitaron la agresión sexual de mujeres" al negarse a monitorear sus acciones.

Mientras tanto, en junio del año pasado, un jurado declaró a Cosby culpable de agresión sexual a una niña de 16 años en los años 70 [a través de Vanity Fair]. Cosby negó las acusaciones. La demandante recibió 500.000 dólares.