Demandan a Bill Cosby por abuso sexual nueve mujeres más

A principios de este año, un jurado de Los Ángeles otorgó 500.000 dólares a una mujer que dijo que Cosby abusó sexualmente de ella en la Mansión Playboy cuando tenía 16 años en 1975.

La demanda de Nevada se produjo solo unas pocas semanas después de que el gobernador Joe Lombardo firmara un proyecto de ley que eliminaba el plazo de dos años para que los adultos presentaran casos de abuso sexual. Demandas similares han seguido otras “leyes retroactivas” en otros estados.

Una de las demandantes, Lise-Lotte Lublin, oriunda de Nevada, abogó por el cambio. Anteriormente había alegado que Cosby le dio bebidas enriquecidas y la violó en un hotel de Las Vegas en 1989.

The Associated Press no identifica a las personas que dicen haber sido agredidas sexualmente a menos que se presenten públicamente.

“Durante años he luchado por los sobrevivientes de agresión sexual y hoy es la primera vez que podré luchar por mí mismo”, dijo Lotte-Lublin en un comunicado citado por Las Vegas Review- Journal . “Con el nuevo cambio de ley, ahora tengo la capacidad de llevar a mi agresor Bill Cosby a los tribunales. Mi viaje acaba de comenzar, pero estoy agradecido por esta oportunidad de encontrar justicia”.