Billie Eilish, BTS y Lil Nas X, entre los primeros shows confirmados en la gala de los Grammy

Brothers Osborne está nominado en las categorías mejor interpretación de dúo/grupo country por "Younger Me" y mejor álbum country por "Skeletons"; mientras que BTS competirá por la mejor actuación de dúo/grupo pop por "Butter".

Con seis estatuillas en su haber, Brandi Carlile buscará con su "Right On Time" alzarse con el premio a la grabación del año, a la mejor pop solista actuación y a la canción del año, rubro en donde también participará con el tema "A Beautiful Noise", interpretado junto a Alicia Keys. También intentará quedarse con el galardón a la mejor interpretación de raíces americanas por "Same Devil".

Siete veces ganadora, Billie Eilish dirá presente en siete rubros gracias a su tema "Happier Than Ever", entre ellos, a la grabación del año, álbum del año, canción del año, mejor interpretación pop solista, mejor álbum pop vocal, mejor video y mejor película musical.

Por su parte, Lil Nas X, quien ya acumula dos estatuillas, buscará esta vez quedarse con el galardón a la grabación del año, álbum del año, canción del año y mejor video musical por "Montero (Call Me By Your Name)" y a la mejor interpretación de rap melódico por "Industry Baby".

En tanto, Olivia Rodrigo tiene serias chances de alcanzar su primer Grammy debido a que competirá en siete categorías: grabación del año, canción del año y mejor artista pop en actuación en solitario, por "Licencia para conducir"; álbum del año y mejor álbum vocal pop por "Sour"; mejor video musical por "Good 4 U"; y mejor artista nuevo.