Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: todos los detalles del casamiento y la fiesta en San Telmo + Agregar ámbito en









La pareja reunió a sus seres queridos en Casa Carlos, bajo la organización de Claudia Villafañe. Cada asistente recibió una cámara analógica para fotografiar distintos momentos de la jornada y sumar recuerdos al álbum de los novios.

Se conocieron nuevos detalles del casamiento de Lali y Pedro: las imágenes que circularon.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en una antigua casona de San Telmo. La pareja celebró junto a familiares y amigos cercanos, en un encuentro que mantuvo buena parte de sus preparativos en reserva y contó con una organización especial a cargo de Claudia Villafañe.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El lugar elegido fue Casa Carlos, una propiedad que conserva parte de la arquitectura tradicional porteña y cuenta con jardines y espacios verdes. Allí, los novios compartieron una jornada pensada para disfrutar con su círculo más cercano, lejos de una celebración multitudinaria.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento en una casona de San Telmo, con una fiesta íntima organizada por Claudia Villafañe, que estuvo a cargo de los preparativos del evento. Uno de los detalles que trascendió después del festejo fue una propuesta particular destinada a algunos invitados. Cada uno recibió una cámara fotográfica analógica junto con una tarjeta que explicaba cómo utilizarla y qué debía hacer una vez terminadas las fotografías. La idea era que pudieran registrar distintos momentos de la jornada desde su propia perspectiva.

"Te elegimos para que nos ayudes a capturar todos los momentos divertidos de esta fiesta", indicaba el mensaje que acompañaba los dispositivos. También aclaraba que debían activar el flash antes de cada fotografía y que cada cámara tenía capacidad para 27 imágenes.

La iniciativa buscó sumar imágenes espontáneas al registro de la celebración y permitir que los asistentes también formaran parte de los recuerdos de la pareja. La propuesta se conoció a partir de fotografías y mensajes que comenzaron a circular en las redes sociales después del evento.

Algunos invitados recibieron cámaras analógicas para fotografiar distintos momentos de la celebración. La fecha especial que eligieron Lali y Pedro para casarse Otro aspecto particular fue la fecha elegida. Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween hace tres años y decidieron celebrar su casamiento el mismo día. De esta manera, la jornada tuvo un significado especial para ambos y coincidió con el aniversario de aquel primer encuentro. Lali había anticipado que elegiría un vestido alejado del estilo tradicional y una celebración sencilla. En los días previos, la cantante había adelantado que no tendría un vestido de novia tradicional con una larga cola y que la intención era organizar un encuentro tranquilo. También había descartado realizar una luna de miel inmediatamente después de la boda, debido a los compromisos laborales que ambos tienen por delante.

Temas Lali Espósito