Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima realizada en una antigua casona de San Telmo. La pareja celebró junto a familiares y amigos cercanos, en un encuentro que mantuvo buena parte de sus preparativos en reserva y contó con una organización especial a cargo de Claudia Villafañe.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: todos los detalles del casamiento y la fiesta en San Telmo
La pareja reunió a sus seres queridos en Casa Carlos, bajo la organización de Claudia Villafañe. Cada asistente recibió una cámara analógica para fotografiar distintos momentos de la jornada y sumar recuerdos al álbum de los novios.
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El lugar elegido fue Casa Carlos, una propiedad que conserva parte de la arquitectura tradicional porteña y cuenta con jardines y espacios verdes. Allí, los novios compartieron una jornada pensada para disfrutar con su círculo más cercano, lejos de una celebración multitudinaria.
Uno de los detalles que trascendió después del festejo fue una propuesta particular destinada a algunos invitados. Cada uno recibió una cámara fotográfica analógica junto con una tarjeta que explicaba cómo utilizarla y qué debía hacer una vez terminadas las fotografías. La idea era que pudieran registrar distintos momentos de la jornada desde su propia perspectiva.
"Te elegimos para que nos ayudes a capturar todos los momentos divertidos de esta fiesta", indicaba el mensaje que acompañaba los dispositivos. También aclaraba que debían activar el flash antes de cada fotografía y que cada cámara tenía capacidad para 27 imágenes.
La iniciativa buscó sumar imágenes espontáneas al registro de la celebración y permitir que los asistentes también formaran parte de los recuerdos de la pareja. La propuesta se conoció a partir de fotografías y mensajes que comenzaron a circular en las redes sociales después del evento.
La fecha especial que eligieron Lali y Pedro para casarse
Otro aspecto particular fue la fecha elegida. Lali y Pedro se conocieron en una fiesta de Halloween hace tres años y decidieron celebrar su casamiento el mismo día. De esta manera, la jornada tuvo un significado especial para ambos y coincidió con el aniversario de aquel primer encuentro.
En los días previos, la cantante había adelantado que no tendría un vestido de novia tradicional con una larga cola y que la intención era organizar un encuentro tranquilo. También había descartado realizar una luna de miel inmediatamente después de la boda, debido a los compromisos laborales que ambos tienen por delante.
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