Courtney Love acusó a Brad Pitt de dejarla afuera de El Club de la Pelea

"No dejaría que Brad interpretara a Kurt", dijo Love, quien agregó que le dijo a Pitt lo siguiente: “No sé si confío en ti y no sé si tus películas tienen fines de lucro. Son muy buenas películas de justicia social, pero... si no me entiendes, no entiendes a Kurt, y siento que no lo haces, Brad".

Fue después de rechazar la película de Cobain de Pitt que Love fue despedida de El Club de la Pelea, dijo. Según Love, Norton le dio la noticia. Los dos eran pareja en ese momento. “Empieza a sollozar”, le dijo Love a Maron. "Y él estaba como, '¡No tengo el poder!'".

Una fuente cercana a la película le confirmó al portal Variety que Love hizo una audición para el papel, pero dijo que no le ofrecieron el papel. “No te pueden despedir por un trabajo que no obtuviste”, agregó la fuente. “Es bien sabido que los roles no los deciden otros actores sino el director”.

Fincher supuestamente llamó a Love después para confirmar que no estaba en la película. Bonham Carter asumió el papel en la película, que originalmente fracasó en la taquilla, pero desde entonces se ha convertido en un clásico en la filmografía de Fincher.