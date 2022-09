Primer tráiler de Babylon, lo nuevo de Damien Chazelle con Margot Robbie y Brad Pitt

BABYLON _ Tráiler Oficial (Sin Censura) – Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva (SUBTITULADO).mp4 Paramount Pictures

El elenco de la película incluye a Diego Calva, Tobey Maguire, Max Minghella, Spike Jonze, Jean Smart, Flea, Jeff Garlin, PJ Byrne, Samara Weaving y Olivia Wilde. Originalmente, Emma Stone iba a protagonizar la película, pero se retiró a fines de 2020 debido a conflictos de programación. Robbie luego reemplazó a la estrella de “La La Land”.

Babylon ha sido muy esperada como el primer proyecto de Chazelle desde First Man de 2018. La película biográfica, protagonizada por Ryan Gosling como Neil Armstrong, obtuvo críticas positivas pero no resonó entre el público en la misma medida que el musical ganador del Oscar de Chazelle en 2016 La La Land. Si bien La La Land no se llevó a casa la mejor película en los Premios de la Academia, Chazelle, de 32 años, se convirtió en el cineasta más joven en ganar el Oscar al mejor director.

Con Babylon, parece que Chazelle tendrá otra oportunidad de triunfar en los Oscar. La película se estrenará a principios de 2023, justo en medio de la temporada de premios.