Brian May reveló que lanzarán una canción de Navidad inédita de Queen

La canción fue grabada en 1974 durante la realización del segundo álbum de la banda, "Queen II", pero no llegó al corte final.

Según el guitarrista Brian May, próximamente se lanzará una canción navideña inédita de Queen que “nadie ha escuchado jamás”.

La canción, titulada "Not For Sale (Polar Bear)", fue grabada en 1974 durante la realización del segundo álbum de la banda, 'Queen II', pero no llegó al corte final.

Cinco décadas después, ha sido rescatada de los archivos y se estrenó en la radio Planet Rock ayer (23 de diciembre). También aparecerá en la reedición de Queen II, prevista para 2026.

“Es posible que la gente haya escuchado una versión pirata de 'Not for Sale (Polar Bear)' de Smile, es una canción que data de hace mucho tiempo, pero que yo sepa, nadie ha escuchado nunca esta versión”.

Continuó: "Es un trabajo en progreso y aparecerá en la próxima reconstrucción del álbum Queen II, que saldrá el año que viene, pero lo incluyo en mi especial de Planet Rock porque me fascina saber qué opina la gente. ¡Espero que tengan una maravillosa Navidad y un próspero Año Nuevo!".

Bohemian Rhapsody Queen Queen, la emblemática banda del rock internacional. Brian May y la posibilidad de un nuevo disco de Queen En declaraciones recientes May habló sobre la posibilidad de grabar un nuevo disco de Queen. En una entrevista con el portal Rolling Stone May reveló que Queen ha trabajado en nueva música con Adam Lambert, aunque no están seguros de que vaya a prosperar. "No mucha gente lo sabe, pero Adam y nosotros hemos estado en el estudio probando cosas. Hasta ahora, nada se ha materializado. Hay cosas que están destinadas a ser y otras que no". Luego añadió que la banda ha considerado llevar su concierto a la Sphere en Las Vegas. "Me encanta Sphere. Me mantiene en movimiento", dijo. Este recinto futurista y vanguardista abrió sus puertas en 2023 y desde entonces ha acogido residencias de artistas como U2, Phish, The Eagles y los Backstreet Boys. May explicó que fue ver una actuación de The Eagles lo que lo inspiró especialmente. "Me quedé allí sentado viendo a los Eagles y pensé: 'Deberíamos hacerlo. Lo que podríamos aportar sería estupendo'. Así que sí, me gustaría hacerlo. Estamos conversando al respecto", dijo.