Bad Bunny y J Balvin volvieron a compartir escenario tras años de distanciamiento

El artista colombiano apareció como invitado del en el concierto que brindó músico puertorriqueño en México.

Bad Bunny y J Balvin parecen haber terminado su disputa con una actuación sorpresa juntos en el escenario en el concierto del primero en la Ciudad de México el domingo pasado.

La disputa entre los dos artistas surgió cuando Bad Bunny llamó a J Balvin un complaciente con la gente en su canción de 2023 "Thunder y Lightning" ; de su álbum, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana".

J Balvin respondió en Instagram Live, diciendo: “No entiendo qué le pasaba por la cabeza pero, bueno, el chico que yo conozco es una buena persona”.

Ninguno de los artistas confirmó públicamente la disputa, pero no han trabajado juntos desde el lanzamiento. Esto dio pie a especulaciones sobre su posible ruptura, dado que habían colaborado en varios proyectos en el pasado, incluyendo el álbum conjunto "Oasis" de 2019.

Sin embargo, en el concierto del domingo, J Balvin se unió a Bad Bunny en el escenario para interpretar su éxito de 2019, "La Canción" . También abordaron las especulaciones, asegurando a sus fans que cualquier distanciamiento entre ellos se ha solucionado.

“Me disculpé hace mucho tiempo. La gente no lo sabe, pero tuvimos una conversación hace unas semanas”, dijo Bad Bunny. “Pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir el escenario, y qué bueno que fue aquí en México”.

J Balvin se dirigió a su amigo reencontrado diciendo: "Y ahora, hermano, somos dos hombres de pie, representando a los latinos dondequiera que vayamos, y te deseo lo mejor", respondió Bad Bunny: "Sabes que el sentimiento es mutuo. Te respeto mucho. Te quiero mucho".

El mensaje de J Balvin en sus redes tras el show con Bad Bunny

J Balvin publicó en sus redes sociales un mensaje que selló definitivamente su reconciliación con Bad Bunny.

“Hermano. El tiempo acomoda lo que el ego desordena. Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma. No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento. Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo. Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares. Te quiero Benito Antonio. Jose”, escribió el cantante colombiano.