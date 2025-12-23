Warner Bros. Discovery afirma que "revisará y considerará cuidadosamente" la nueva oferta de compra de Paramount + Seguir en









Cuándo parecía que Netflix tenía todo acordado, David Ellison presentó su oferta pública revisada respaldada por su padre Larry Ellison el lunes por la mañana.

Siguen las negociaciones por la compra del gigante del entretenimiento.

La junta directiva de Warner Bros. Discovery dice que “revisará y considerará cuidadosamente” la oferta revisada de Paramount para la compañía, pese a su acuerdo con Netflix.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía confirmó la recepción de la oferta pública de adquisición revisada el lunes por la noche.

“Warner Bros. Discovery revisará la Oferta Pública de Adquisición Enmendada e informará a sus accionistas sobre la recomendación de la Junta Directiva una vez finalizada dicha revisión”, declaró la compañía, y agregó que la junta, “en consonancia con sus deberes fiduciarios y en consulta con sus asesores financieros y legales independientes, revisará y considerará cuidadosamente la oferta de Paramount Skydance de acuerdo con los términos del acuerdo de Warner Bros. Discovery con Netflix, Inc.”.

La nueva oferta de Paramount a Warner Bros. La oferta revisada del lunes incluyó un respaldo total garantizado personalmente por el padre de David Ellison, Larry Ellison. Además, Paramount aumentó la comisión de rescisión a 5.800 millones de dólares, igualando a Netflix, y extendió el plazo de la oferta hasta finales de enero. La compañía sigue ofreciendo comprar acciones de WBD a 30 dólares por acción, todo en efectivo.

La compañía ya había rechazado la oferta de Paramount del 8 de diciembre, reafirmando así su compromiso con el acuerdo con Netflix. Ahora, la junta directiva deberá decidir si colabora con Paramount o mantiene su acuerdo con Netflix.

La disputa entre Netflix y Paramount por Warner Bros. Discovery Netflix ganó una subasta competitiva por los activos, superando las ofertas rivales, incluida una oferta no solicitada de u$s108.400 millones en efectivo de Paramount Skydance, que proponía u$s30 por acción por la totalidad de Warner Bros Discovery. Aunque el directorio de Warner Bros. dijo que la propuesta de Paramount ofrecía un mayor valor inmediato, reiteró su apoyo al acuerdo con Netflix, citando beneficios estratégicos superiores y seguridad de financiación. Se espera que el acuerdo, que incluye HBO y HBO Max, se cierre después de que Warner Bros escinda su unidad Global Networks en el tercer trimestre de 2026. La compañía anunció la escisión a mediados de 2025 para separar los activos de streaming y estudios de alto crecimiento de sus redes heredadas, permitiendo a cada negocio seguir estrategias centradas y desbloquear el valor para los accionistas.