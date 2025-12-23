Para grandes y chicos: Disney tiene la serie perfecta para maratonear hasta Navidad + Seguir en









Volvió uno de los clásicos festivos que ya tiene casi 30 años, para revivir aquellas películas que emocionaron a todos.

La serie es una gran ipción para mantener la magia de la Navidad en familia. Imagen: Disney+

Disney + cuenta con una propuesta ideal para disfrutar en familia durante las Fiestas, con una historia que mezcla comedia, fantasía y el espíritu clásico de la Navidad. Pensada tanto para grandes como para chicos, la serie recupera personajes queridos y apuesta por una narrativa cálida que invita a creer, una vez más, en la magia navideña.

Ideal para maratonear, esta producción se presenta como una opción perfecta para acompañar la cuenta regresiva hasta el 25 de diciembre. El nombre de la serie que promete convertirse en un clásico de estas fechas es Santa Cláusula: Un Nuevo Santa.

Santa cláusula un nuevo santa Un verdadero clásico de la navidad ya llegó a Disney+ para emocionar a todos. Imagen: Disney+ De qué trata Santa Cláusula: Un Nuevo Santa, la imperdible serie de Disney La historia se centra en Scott Calvin, quien lleva casi treinta años ocupando el rol de Santa Claus (Papa Noel). Con el paso del tiempo, nota que la cantidad de personas que creen en la Navidad disminuye, lo que afecta directamente a la magia que mantiene en funcionamiento al Polo Norte.

Ante este escenario, Scott comienza a plantearse la posibilidad de retirarse y encontrar a alguien que pueda ocupar su lugar. Mientras intenta cumplir con sus obligaciones como Santa, también busca fortalecer el vínculo con su familia y prepararlos para una vida diferente fuera del mundo mágico.

Entre situaciones emotivas y momentos de humor, la serie explora el verdadero significado de la Navidad, la importancia de la familia y la necesidad de adaptarse a los cambios sin perder la esencia que hace especial a estas Fiestas.

Disney+: tráiler de Santa Cláusula: Un Nuevo Santa Embed - Santa Cláusula: Un Nuevo Santa | Tráiler Oficial | Disney+ Disney+: elenco de Santa Cláusula: Un Nuevo Santa Tim Allen

Elizabeth Mitchell

Austin Kane

Elizabeth Allen-Dick

Kal Penn

