Marvel confirmó el regreso de Chris Evans como el Capitán América con el primer adelanto de "Avengers: Doomsday" + Seguir en









Además de Evans, Robert Downey Jr. regresa para la nueva película, pero esta vez no como Tony Stark sino como el villano Dr. Doom.

Evans regresará una vez más como el Capitán América.

El primer adelanto oficial de Avengers: Doomsday ha revelado que Steve Rogers, el héroe interpretado por Chris Evans, regresará en la próxima aventura del equipo de Marvel, que se estrenará el 17 de diciembre de 2026.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Marvel se prepara para "Doomsday", que se estrena en cines el año que viene, con este avance centrado en el "Capi", que se adjunta a las proyecciones de Avatar: Fuego y Ceniza. Según se informa, habrá más avances centrados en otros personajes en las próximas semanas.

Cómo es el avance que revela el regreso de Chris Evans a Marvel Este avance, ambientado en una tranquila granja, comienza con Steve conduciendo una motocicleta rumbo a su casa mientras suena de fondo una versión al piano del tema de "Avengers". Su casco azul recuerda a su traje de Capitán América, que saca para admirarlo con nostalgia. Sostiene a un bebé recién nacido y lo mira con orgullo, mientras el avance termina con "Steve Rogers regresará para 'Avengers: Doomsday'". Al final, comienza una cuenta regresiva que expirará dentro de un año, cuando "Doomsday" llegue a los cines.

Avengers_ Doomsday _ Estreno 17 de diciembre 2026, solo en cines Los fans de Marvel vieron por última vez al Capitán América, el Vengador fundador, en los momentos finales de Avengers: Endgame de 2019. Tras salvar al mundo del villano púrpura conocido como Thanos, el Capi se propone devolver las Gemas del Infinito a sus lugares correspondientes a través del tiempo. Tras completar su misión de viaje en el tiempo, un anciano Steve regresa a la línea temporal principal del UCM y le cede su escudo rojo y blanco de vibranium a su antiguo compañero, Sam Wilson (Anthony Mackie), convirtiéndolo de Falcon en el nuevo Capitán América. Tras entregarle su escudo a Sam, Steve retrocede en el tiempo para reunirse con su amada Peggy Carter (Hayley Atwell).

Técnicamente, esta no es la primera vez que Evans regresa al UCM desde "Endgame". En el éxito de mil millones de dólares de 2024, Deadpool & Wolverine, regresó para un cameo hilarante como la Antorcha Humana, su papel original de superhéroe en la película Los Cuatro Fantásticos de Fox de 2005.

Elenco de Avengers: Doomsday Evans no es la única estrella original de "Avengers" que regresará para "Doomsday". Robert Downey Jr. regresa, pero no como Tony Stark. En cambio, reemplaza su armadura de Iron Man para interpretar al villano definitivo, Doctor Doom, en la película que cruza el multiverso. Otros héroes que regresan incluyen a Chris Hemsworth como Thor, Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman. Del universo de X-Men, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn se unirán al UCM.

Temas Marvel

Películas