CA7RIEL & Paco Amoroso regresan a Buenos Aires con el "Free Spirits World Tour": cuándo y cómo comprar las entradas + Seguir en









El dúo argentino se presentará el 14 de mayo para dar inicio a su gira mundial con la que recorrerán Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

"Free Spirits World Tour", la gira internacional con la que recorrerán Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

El dúo dinámico, CA7RIEL & Paco Amoroso, arranca su gira internacional "Free Spirits World Tour" el 14 de mayo en el Movistar Arena. Este show en Buenos Aires será el punto de partida de un recorrido que los llevará por los escenarios de Latinoamérica, Norteamérica y Europa.

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Habrá una preventa exclusiva para clientes Santander que comenzará el jueves 26 de marzo a las 10:00, mientras que la venta general se habilitará el viernes 27 de marzo a las 10:00. Los tickets estarán disponibles de manera online a través del sitio oficial del dúo.

Este concierto será el gran debut de una etapa transformadora, impulsada por su más reciente álbum, FREE SPIRITS. Con este trabajo, CA7RIEL & Paco Amoroso rompen moldes mezclando géneros como el pop y el rock con una energía renovada y mucho más ambiciosa.

Además, la gira contará con presentaciones en otras ciudades del país: Rosario, Córdoba y Mendoza, antes de continuar por importantes escenarios internacionales de América y Europa.

Ca7riel y Paco Amoroso anuncian su gira "Tras un año de giras internacionales y coronarse ganadores del Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su aclamado proyecto “PAPOTA”, CA7RIEL & Paco Amoroso vuelven con The Free Spirits Tour 2026, presentando su último disco de estudio", anunció la producción de Df Entertainment en su cuenta oficial de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DF Entertainment (@dfentertainment) Gira de Ca7riel y Paco Amoroso: fechas en Latinoamérica 14/5 - Buenos Aires, Argentina, Movistar Arena

17/5 - Rosario, Argentina, Metropolitano Rosario

21/5 - Córdoba, Argentina, Plaza de la Música

24/5 - Mendoza, Argentina, Arena Maipú

8/11 - San Juan, Puerto Rico, Coliseo de Puerto Rico

18/11 - São Paulo, Brasil, Espaço Unimed

20/11 - Río de Janeiro, Brasil, Vivo Rio

23/11 - Santiago, Chile, Movistar Arena

27/11 - Lima, Perú, Costa 21