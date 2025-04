El dúo de música de Ca7riel y Paco Amoroso extasiaron al público estadounidense en las últimas horas luego de presentarse en el famoso segmento de televisión The Tonight Show With Jimmy Fallon. Lo hicieron como previa a los shows que tienen programados en el país del norte.

"From the new EP", anunció el carismático conductor estadounidense durante la presentación en vivo de los argentinos en su programa. Tras eso, tocaron una de sus nuevas canciones, El Día del Amigo, del álbum Papota.