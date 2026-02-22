Ricardo Montaner brilló en Buenos Aires junto a Mau, Ricky, Evaluna y Camilo + Seguir en









El artista abrió su gira mundial en el Movistar Arena y compartió escenario con su familia en un momento cargado de emoción que conmovió al público argentino.

Ricardo Montaner brilló en Buenos Aires Foto: NA

El regreso de Ricardo Montaner a los escenarios tuvo un condimento especial en Buenos Aires. En la primera fecha de su tour internacional, el cantautor sorprendió al público al invitar a sus hijos —Mau y Ricky y Evaluna— y a su yerno Camilo para compartir uno de los momentos más emotivos de la noche.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los cinco interpretaron juntos “Amén”, el tema que marcó una etapa muy significativa para la familia, y desataron una ovación en el Movistar Arena del barrio porteño de Villa Crespo. La presentación formó parte de la gira “El Último Regreso Tour 2026”, con producción de Fenix Entertainment.

Visiblemente conmovido, el artista agradeció la sorpresa y destacó el esfuerzo que hicieron sus hijos para coordinar agendas y acompañarlo en una noche clave. “No hay nada más valioso que la familia”, expresó ante miles de fanáticos.

montaner Un debut familiar e histórico en el show de Montaner La velada también tuvo un capítulo íntimo: Índigo y Amaranto, hijas de Evaluna y Camilo, presenciaron por primera vez un concierto de su abuelo. Días antes, la menor del clan había llegado al país de manera discreta para sumarse al show y mantener la tradición familiar de acompañar a su padre en sus giras.

El espectáculo marcó no solo el inicio de una nueva etapa artística para Montaner, sino también una postal inolvidable de unión y celebración sobre el escenario argentino.