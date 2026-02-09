Mirtha Legrand se volvió a quejar de su polémica estatua en Villa Cañás: "Es horrible"

La "Chiqui" reavivó la polémica por la escultura en su ciudad natal y aseguró que los retoques la empeoraron.

Mirtha Legrand volvió a cuestionar la estatua que la homenajea en la plaza principal de Villa Cañás.

Mirtha Legrand criticó nuevamente la estatua que la homenajea en Villa Cañás y aseguró que los retoques realizados la dejaron en peor estado. La conductora expresó su malestar en su programa y reiteró que no se siente representada por la obra instalada en la plaza principal de su ciudad natal.

El tema surgió durante su última emisión, en una charla compartida con Patricia Bullrich , Pía Shaw, Nicolás Wiñazki, Edith Hermida y Guadalupe Vázquez. Sin rodeos, la Chiqui volvió a marcar distancia con la escultura: “Es horrible, horrible. Pedí que la sacaran y no la sacaron, la retocaron y la dejaron peor”.

La conductora también se detuvo en aspectos puntuales de la figura. Explicó que se trata de una representación de cuerpo entero, sentada con las piernas cruzadas, y cuestionó el calzado elegido: “Me hicieron de cuerpo entero, ¿no? Estoy con las piernas cruzadas y me pusieron sandalias. Yo jamás uso sandalias con los dedos al aire”.

Con el paso de los minutos, el enojo dio lugar a una resignación serena. “Ya a alguna altura de tu vida ya dejás pasar. Sí, bueno… si eso los hace felices, bueno, que lo dejen…”, admitió, dejando entrever que, aunque no le gusta, acepta el cariño de su ciudad.

No es la primera vez que Legrand se manifiesta en contra del homenaje. En emisiones anteriores ya había sido categórica: “¡Es fea y yo no soy esa!” . Incluso reforzó su postura con énfasis: “Es fea. No quiero que esté en mi pueblo. No quiero, no quiero”.

Sus observaciones también apuntaron al trabajo en bronce. “El bronce... Yo todo lo que he visto, no tienen dientes”, comentó con humor. Y explicó el motivo: “No tiene que tener dientes porque te salen mal los dientes”.

Pese a sus críticas, el intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi (a quien definió como “mi amigo”) le transmitió otra lectura del fenómeno. Según relató la conductora, el jefe comunal le aseguró: “Vienen de todas las ciudades a verlo, así que lo dejamos”.

La obra fue realizada por el artista plástico cordobés Daniel Melero, oriundo de Casilda. Legrand aclaró que nunca tuvo contacto con él ni sabía que se estaba preparando una escultura en su honor. “El autor no es de Villa Cañás, es de una ciudad que se llama Casilda, que está cerca de ahí. Eso me lo contó el intendente. Yo no lo conozco. Nunca nos vimos con el autor, no lo conozco”.

Además, señaló las dificultades técnicas del material: “Se me ocurre que el bronce no debe ser muy fácil de trabajar, el metal. Entonces, me hizo una boca que parecería que no soy yo. Me veo y digo ‘¿yo soy esa?’”.

La reacción familiar y otros homenajes

La polémica también alcanzó a su entorno. Marcela Tinayre, su hija, reaccionó al verla y exclamó: “¡Mamá, los dientes, me niego a que esa seas vos!”. Ante eso, Mirtha respondió con naturalidad: “Y bueno, ¿qué querés que haga, Marcela?”.

Mientras la estatua continúa generando debate, otros reconocimientos sí lograron conquistarla. Entre ellos, un cuadro exhibido en la estación de ómnibus de Villa Cañás. “Ese es lindo y me lo mandó el intendente”, destacó satisfecha.

Así, entre críticas, ironías y aceptación resignada, la figura de bronce sigue en pie en la plaza principal. Y con cada nuevo comentario de su protagonista, la discusión vuelve a escena.