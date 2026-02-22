El catálogo de las plataformas de entretenimiento suma constantemente historias reales basadas en grandes figuras del deporte. En esta oportunidad, Disney apostó por incorporar a su servicio una película biográfica que repasa la intensa carrera de un reconocido peleador sudamericano durante la década del cuarenta.
La película de Disney + sobre la vida de uno de los boxeadores más famosos de Chile que sorprendió a todos
La plataforma de streaming apostó fuerte, ya que sumó a su catálogo una de las historias más emocionantes del deporte sudamericano.
La producción, que llegó a los cines el año pasado, ya se encuentra disponible en formato digital para todo el continente. Su trama principal combina el rigor de los entrenamientos previos a una pelea más que trascendente, con los conflictos personales y amorosos que marcaron los años más importantes del protagonista.
De qué trata Rey del Ring, la nueva película de Disney
La cinta que ya se puede ver a través de Disney se enfoca en los años de mayor gloria de Arturo Godoy, el ídolo chileno del boxeo. La historia sigue su viaje hacia los Estados Unidos con un único objetivo en mente: consagrarse campeón del mundo en un combate histórico que paralizó a su país y gran parte del continente.
Pero la película no se queda solamente en los golpes arriba del cuadrilátero, sino que muestra los sacrificios ocultos detrás del éxito. El relato expone cómo la llegada de un ambicioso representante pone en jaque la relación amorosa del deportista, obligándolo a elegir entre la fama internacional en el deporte que tanto ama y la mujer que lo acompañó desde sus inicios.
Disney+: tráiler de Rey del Ring
Disney+: elenco de Rey del Ring
- Fiorella Bottaioli
- Marko Zaror
- Benjamín Vicuña
- Eyal Meyer
- Jaime McManus
- Uriah Hall
- Sebastián Brahm
