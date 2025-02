Caso Liam Payne: la Justicia sobreseyó a Rogelio Nores y a dos trabajadores del hotel

El amigo de Liam Payne , Roger Nores , y dos trabajadores del hotel fueron sobreseídos de los cargos contra ellos por la muerte del ex cantante de One Direction .

Roger Nores fue sobreseído en el caso por la muerte de Liam Payne

Nores, quien había sido amigo de Payne y estaba con él en Argentina, afirmó haber dejado al cantante solo el día de su muerte, aunque sostuvo que nunca le había proporcionado drogas o alcohol y que en el pasado se había acercado a la familia de Payne preocupado por el bienestar del cantante .

Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones dictaminó que Nores, Martin y Grassi no tuvieron ninguna participación en la muerte de Liam Payne.

El fallo indica sobre la exoneración de Nores: “Es posible que, si hubiera permanecido en su compañía en todo momento, [Payne] no hubiera obtenido las drogas y el alcohol en las cantidades necesarias para el estado de intoxicación que exhibía en el momento de su muerte. Pero no se puede descartar que, incluso si hubiera tomado esas precauciones extremas… que [Payne] hubiera logrado obtener las sustancias de todos modos, como es común entre los adictos, incluso cuando están bajo el cuidado amoroso de su familia”.

El fallo continuó: “A pesar de acusar a Nores de no comunicarse y generar alarmas con la familia de la víctima, guardaron silencio sobre el correo electrónico a través del cual el acusado había expresado sus preocupaciones y advirtió que no podría cuidar la salud de Payne”.

Nores dijo sobre su absolución en una declaración a la revista Rolling Stone: "Me alegro de que esto finalmente haya terminado. Estoy feliz de poder viajar al Reino Unido y despedirme de mi amigo".

Liam Payne Roger Nores.jpg Liam Payne y Roger Nores.

En cuanto a los trabajadores del hotel Gilda Martin y Esteban Grassi, la pareja fue acusada de homicidio por cargar al cantante supuestamente desmayado hasta su habitación de hotel poco antes de que cayera y muriera.

Los jueces han dictaminado que Martin y Grassi no actuaron de forma “imprudente, temeraria o meramente negligente” y que no tuvieron ningún papel en la muerte del cantante. Además, los jueces afirman que el caso no daña el “buen nombre y honor” de Nores, Martin y Grassi.