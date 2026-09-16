Celebración de la música latina: cómo y dónde ver la entrega de los Latin Grammy 2026

Este año, Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 menciones, seguido por Ca7riel & Paco Amorso, Rosalía, Karol G y Jorge Drexler con 7 menciones cada.

Hoy se conoció la lista completa de los nominados a los Latin Grammy 2026 y el evento se suma a la Temporada de Premios de TNT y HBO .

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, que se realizará en vivo el jueves 12 de noviembre desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se podrá ver por TNT y HBO Max.

Antes de que comience la premiación, la audiencia podrá vivir toda la emoción de la llegada de los artistas en el pre-show Punto de Encuentro, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora , quienes llevarán al público directamente a la alfombra roja con entrevistas, reacciones y acceso especial a algunos de los artistas nominados de la noche. Después del evento, la audiencia podrá revivir los momentos más emocionantes de la noche en HBO Max, ya que el evento estará disponible durante dos semanas en la plataforma.

La 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy, la celebración más importante de la música latina, reunirá a artistas, compositores, productores y creadores que marcaron el último año con su música.

Este año, Edgar Barrera encabeza las nominaciones con 10 menciones, seguido por Ca7riel & Paco Amorso , Rosalía , Karol G y Jorge Drexler con 7 menciones cada, en una edición que refleja la diversidad de sonidos, géneros y generaciones que continúan ampliando el alcance global de la música latina.

Entre las principales categorías, Álbum del Año reúne a álbumes como “Lux”, de Rosalía, “Free Spirits”, de Ca7riel & Paco Amoroso, “La Vida Era Más Corta”, de Milo J, y “Tropicoqueta”, de Karol G, mientras que Grabación del Año incluye canciones como “Ha Ha”, de Ca7riel & Paco Amoroso, ¿Como Se Ama?”, de Jorge Drexler, “Colleccionando Heridas”, de Karol G, y “La Perla”, de Rosalía, entre otras.

Por su parte, en Canción del Año competirán canciones de Edgar Barrera, Ca7riel & Paco Amoroso, Karol G, Jorge Drexler, Rosalía y más, y la categoría de Mejor Nuevo Artista pondrá el foco en algunos de los nombres que están definiendo una nueva generación dentro de la música latina.

La edición 2026 también reconocerá a Daddy Yankee como Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a una trayectoria de casi tres décadas y a su papel en la expansión global de la música urbana latina.

El Latin Grammy es el único reconocimiento otorgado exclusivamente por profesionales de la industria musical, donde los miembros de La Academia Latina de la Grabación, incluyendo artistas, compositores, productores e ingenieros de sonido, votan para celebrar lo mejor de la música latina en 60 categorías.

La 27.ª Entrega Anual de los Latin Grammy se podrá ver el jueves 12 de noviembre en TNT y HBO Max.