Murió Cheetah Chrome, guitarrista y miembro fundador de la banda de punk rock Dead Boys + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la banda. El reconocido músico tenía 71 años.

La noticia sobre la muerte de Cheetah Chrome fue confirmada en las redes de la banda.

El guitarrista y miembro fundador de los Dead Boys Eugene Richard O'Connor, mejor conocido como Cheetah Chrome, falleció el domingo, según confirmaron sus compañeros de banda en Instagram. Tenía 71 años.

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“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de banda, Cheetah Chrome”, escribió la banda en la publicación.

“Cheetah era un verdadero original, un artífice del movimiento punk rock. Un huracán andante que arrasaba el panorama musical con sus riffs de guitarra salvajes y su energía desbordante. Pero, además de todo eso, Cheetah era un tipo realmente dulce que amaba el rock and roll. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y fans de Cheetah en todo el mundo. Su música perdura y seguirá inspirando a generaciones venideras. Pedimos privacidad en estos momentos difíciles. Que Dios te acompañe, Cheetah. Tony, Chris, Mark y toda la familia de Dead Boys.”

View this post on Instagram Cheetah Chrome y su trayectoria en el mundo del punk rock Cheetah Chrome fue un músico de punk rock nacido en Cleveland, Ohio, y afincado en Nashville. Comenzó como guitarrista en Rocket from the Tombs en 1974, antes de formar Frankenstein con Stiv Bators y Johnny Blitz, miembros de Dead Boys. La banda evolucionó rápidamente hasta convertirse en Dead Boys.

El trío lanzó su primer álbum, "Young, Loud and Snotty", en 1977 y el segundo, "We Have Come for Your Children", en 1978, antes de separarse un año después. “Ain’t It Fun”, de su segundo disco fue versionada en el álbum "The Spaghetti Incident?" de Guns N’ Roses.

La banda se reunió para una serie de presentaciones en vivo a lo largo de los años, pero nunca volvió a publicar un álbum de estudio. Para celebrar su 50 aniversario, la banda tenía previsto realizar una gira con su álbum debut en 2027.

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