¿Vuelven a la Argentina? Oasis confirmó las fechas y ciudades de su gira en 2027

Liam y Noel volverán a compartir escenario en 2027. Cuenta de X: @Oasis

En medio del furor por el estreno de la película documental sobre su regreso, Oasis anuncio las fechas y ciudades de su gira de 2027.

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La nueva reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher llega tras su gira de reunión Live '25 que los trajo a la Argentina en noviembre pasado.

¿Qué ciudades serían parte de la nueva gira de Oasis? Entre los lugares y fechas la gira incluye una impresionante residencia de 12 noches en Manchester y un regreso a Knebworth tras los shows de 1996. Otras ciudades que visitará en su gira de 2027 son Glasgow, París, Ámsterdam, Boston y Roma.

“¡¡¡QUE EMPIECEN LAS CELEBRACIONES!!!!”, compartió la banda en un comunicado. “Tras un periodo de reflexión, 'La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica' se ha declarado apta para su propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”.

“Vengan a presenciar el espectáculo. Será digno de ver”, concluye el anuncio que acompaña el video.

“START THE CELEBRATIONS!!!!

After a period of reflection “The Most Damaging Pop Cultural Force In Recent British History” has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirits of the people.

Come witness the fitness.

It shall be a sight to behold.”… pic.twitter.com/gjYuF4nhrT — Oasis (@oasis) September 14, 2026 En lo que respecta a la Argentina, no hay señales de que nuestro país sea incluido en esta nueva gira, al menos no en esta primera etapa. Cabe destacar que en la gira regreso, el anuncio de los shows se dio de forma escalonada. lista completa de fechas de la gira Oasis Live '27 a continuación: MAYO 2027 21 – Glasgow, Celtic Park

23 – Glasgow, Celtic Park

25 – Glasgow, Celtic Park

28 – Glasgow, Celtic Park

29 – Glasgow, Celtic Park JUNIO 2027 4 – Manchester, Etihad Stadium

6 – Manchester, Etihad Stadium

8 – Manchester, Etihad Stadium

11 – Manchester, Etihad Stadium

12 – Manchester, Etihad Stadium

15 – Manchester, Etihad Stadium

18 – Manchester, Etihad Stadium

19 – Manchester, Etihad Stadium

22 – Manchester, Etihad Stadium

25 – Manchester, Etihad Stadium

26 – Manchester, Etihad Stadium JULIO 2027 2 – Múnich, Allianz Arena

3 – Múnich, Allianz Arena

10 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

11 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys

16 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

17 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena

23 – París, Stade de France

24 – París, Stade de France

29 – Roma, Stadio Olimpico

30 – Roma, Estadio Olímpico AGOSTO DE 2027 10 – Boston, Gillette Stadium

13 – Boston, Gillette Stadium

14 – Boston, Gillette Stadium

20 – Las Vegas, Allegiant Stadium

21 – Las Vegas, Allegiant Stadium

24 – Las Vegas, Allegiant Stadium SEPTIEMBRE DE 2027 4 – Castillo de Slane, Irlanda

5 – Castillo de Slane, Irlanda

11 – Knebworth, Reino Unido

12 – Knebworth, Reino Unido

18 – Knebworth, Reino Unido El show de drones en Manchester qué confirmó el anuncio de la nueva gira Oasis compartió un video oficial el viernes pasado que mostraba el espectáculo sobre el Etihad Stadium y el horizonte de Manchester por la noche. Las distintas imágenes compartidas por la banda tienen como banda sonora su éxito de 2005, "Lyla", y el sencillo de 2008, "The Shock Of The Lightning", ninguno de los cuales formó parte del repertorio de la gira Live 25 de Oasis. View this post on Instagram Los espectáculos con drones fueron una marca registrada de la gira Live '25, siendo utilizados en la previa de cada recital que dieron en distintas ciudades del mundo. Las noticias sobre el anuncio de la gira llegan justo después del estreno del nuevo documental de Oasis: Don't Look Back In Anger. El mismo ya está disponible en salas de cines de todo el país.

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