En medio del furor por el estreno de la película documental sobre su regreso, Oasis anuncio las fechas y ciudades de su gira de 2027.
¿Vuelven a la Argentina? Oasis confirmó las fechas y ciudades de su gira en 2027
El anuncio de la gira llega justo después del estreno del nuevo documental "Oasis: Don't Look Back In Anger".
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La nueva reunión de los hermanos Noel y Liam Gallagher llega tras su gira de reunión Live '25 que los trajo a la Argentina en noviembre pasado.
¿Qué ciudades serían parte de la nueva gira de Oasis?
Entre los lugares y fechas la gira incluye una impresionante residencia de 12 noches en Manchester y un regreso a Knebworth tras los shows de 1996. Otras ciudades que visitará en su gira de 2027 son Glasgow, París, Ámsterdam, Boston y Roma.
“¡¡¡QUE EMPIECEN LAS CELEBRACIONES!!!!”, compartió la banda en un comunicado. “Tras un periodo de reflexión, 'La fuerza cultural pop más dañina de la historia reciente británica' se ha declarado apta para su propósito y volverá una vez más para levantar el ánimo de la gente”.
“Vengan a presenciar el espectáculo. Será digno de ver”, concluye el anuncio que acompaña el video.
En lo que respecta a la Argentina, no hay señales de que nuestro país sea incluido en esta nueva gira, al menos no en esta primera etapa. Cabe destacar que en la gira regreso, el anuncio de los shows se dio de forma escalonada.
lista completa de fechas de la gira Oasis Live '27 a continuación:
MAYO 2027
- 21 – Glasgow, Celtic Park
- 23 – Glasgow, Celtic Park
- 25 – Glasgow, Celtic Park
- 28 – Glasgow, Celtic Park
- 29 – Glasgow, Celtic Park
JUNIO 2027
- 4 – Manchester, Etihad Stadium
- 6 – Manchester, Etihad Stadium
- 8 – Manchester, Etihad Stadium
- 11 – Manchester, Etihad Stadium
- 12 – Manchester, Etihad Stadium
- 15 – Manchester, Etihad Stadium
- 18 – Manchester, Etihad Stadium
- 19 – Manchester, Etihad Stadium
- 22 – Manchester, Etihad Stadium
- 25 – Manchester, Etihad Stadium
- 26 – Manchester, Etihad Stadium
JULIO 2027
- 2 – Múnich, Allianz Arena
- 3 – Múnich, Allianz Arena
- 10 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 11 – Barcelona, Estadi Olímpic Lluís Companys
- 16 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena
- 17 – Ámsterdam, Johan Cruijff Arena
- 23 – París, Stade de France
- 24 – París, Stade de France
- 29 – Roma, Stadio Olimpico
- 30 – Roma, Estadio Olímpico
AGOSTO DE 2027
- 10 – Boston, Gillette Stadium
- 13 – Boston, Gillette Stadium
- 14 – Boston, Gillette Stadium
- 20 – Las Vegas, Allegiant Stadium
- 21 – Las Vegas, Allegiant Stadium
- 24 – Las Vegas, Allegiant Stadium
SEPTIEMBRE DE 2027
- 4 – Castillo de Slane, Irlanda
- 5 – Castillo de Slane, Irlanda
- 11 – Knebworth, Reino Unido
- 12 – Knebworth, Reino Unido
- 18 – Knebworth, Reino Unido
El show de drones en Manchester qué confirmó el anuncio de la nueva gira
Oasis compartió un video oficial el viernes pasado que mostraba el espectáculo sobre el Etihad Stadium y el horizonte de Manchester por la noche. Las distintas imágenes compartidas por la banda tienen como banda sonora su éxito de 2005, "Lyla", y el sencillo de 2008, "The Shock Of The Lightning", ninguno de los cuales formó parte del repertorio de la gira Live 25 de Oasis.
Los espectáculos con drones fueron una marca registrada de la gira Live '25, siendo utilizados en la previa de cada recital que dieron en distintas ciudades del mundo.
Las noticias sobre el anuncio de la gira llegan justo después del estreno del nuevo documental de Oasis: Don't Look Back In Anger. El mismo ya está disponible en salas de cines de todo el país.