Celebridades, expertos y ONGs se unen en una Campaña Nacional por la Alfabetización

Ignacio Ibarzabal, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, asegura: "Desde 2023 pedimos que la alfabetización sea una prioridad nacional y federal. Es innegable que hay avances, como muestran los relevamientos realizados. Sin embargo, la situación es crítica y exige redoblar los esfuerzos. La alfabetización inicial y la educación tienen que estar al centro de nuestra estrategia de desarrollo como país. Consolidar pruebas Aprender de alfabetización en 3er grado que sean anuales y censales, pueden ser un instrumento para mostrar los avances que el sistema pueda lograr de aquí en adelante".

El diagnóstico es delicado y no puede esperar. En Argentina, 1 de cada 2 chicos de tercer grado no entiende lo que lee, según los resultados de la prueba Aprender Alfabetización 2024, difundidos hace un mes por la Secretaría de Educación de la Nación. Además, 1 de cada 5 chicos de nivel socioeconómico bajo (19,7%) no sabe leer.