Harry Styles anunció los shows "finales" de su gira "Together, Together" en 2027 + Agregar ámbito en









El músico esta actualmente, está ofreciendo una impresionante serie de 30 conciertos en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, que comenzó a finales del mes pasado.

Harry anunció la fecha de sus shows en 2027.

Harry Styles anunció las ciudades "finales" en las que actuará como parte de su gira "Together, Together", que tendrá lugar en 2027, y contará con el apoyo de artistas como CA7RIEL & Paco Amoroso, Kylie Minogue, LCD Soundsystem y otros.

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Las nuevas fechas forman parte de su gira actual "Together, Together", en la que hasta el momento ha ofrecido un récord de 12 conciertos en el estadio de Wembley de Londres, además de fechas en Ámsterdam, San Pablo y Ciudad de México.

Actualmente, está ofreciendo una impresionante serie de 30 conciertos en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, que comenzó a finales del mes pasado y en la que ha rendido homenaje a Dolly Parton y también ha hecho referencia a la boda de Taylor Swift, que se celebró en el mismo recinto.

Los 30 conciertos marcan las últimas fechas previstas en esta etapa de la gira, y concluyen con un espectáculo de "Harryween" el 31 de octubre, antes de más fechas en Melbourne y Sídney en diciembre.

Ahora, Styles ha confirmado más conciertos en directo que serán las "ciudades finales" de la gran gira "Together, Together".

View this post on Instagram La gira de Harry Styles incluye grandes nombres como shows soportes Las fechas incluyen paradas en Phoenix, Dallas, Toronto, Atlanta y Chicago, con el apoyo de Tinashe, CA7RIEL y Paco Amoroso, Lainey Wilson, The Womack Sisters y Q Marsden. También se incluyen dos conciertos en Roma, dos en Dublín, dos en Madrid y dos en Berlín. Para estos últimos, Styles contará con el apoyo de Getdown Services; en Roma, LCD Soundsystem será su telonero; en Madrid, Feist; y en Dublín, Baby Rose. Hay tres noches más en el estadio de Wembley de Londres en agosto, donde contará con el apoyo de Tears for Fears; dos en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, donde Kylie Minogue será su telonera; y dos en París, donde estará acompañado por Caroline Polachek.