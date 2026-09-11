Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de uno de sus discos fundamentales con un show especial en Buenos Aires

El tour aniversario ya recorrió distintos puntos de Argentina, con dos shows agotados en el Microestadio de Ferro, antes de desembarcar nuevamente en el Movistar Arena con un show a la altura de esta celebración.

Bersuit Vergarabat anuncia su regreso al Movistar Arena el próximo martes 3 de noviembre, para continuar festejando junto a su público los 25 años de uno de los discos fundamentales de su carrera: "Hijos del culo" .

El tour aniversario ya recorrió distintos puntos de Argentina, con dos shows agotados en el Microestadio de Ferro, antes de desembarcar nuevamente en el Movistar Arena con un show a la altura de esta celebración.

Las entradas para el show del martes 3 de noviembre ya están disponibles a través de www.movistararena.com.ar.

Lanzado en el año 2000 y producido por Gustavo Santaolalla , “Hijos del Culo” consolidó a Bersuit Vergarabat como una de las bandas más potentes y singulares del rock argentino.

El álbum combinó rock, cumbia, murga, chacarera y electrónica, atravesado por una fuerte mirada social y por canciones que se transformaron en verdaderos himnos. “Desconexión Sideral”, “Toco y me voy”, “Negra Murguera” y “La Bolsa” , entre otras, quedaron instaladas en el repertorio fundamental de la música argentina.

El disco obtuvo Doble Platino y marcó a una generación con una identidad musical y estética que continúa vigente 25 años después.

Para dar inicio a esta celebración, la banda también decidió revisitar uno de los elementos más recordados del álbum: su portada, recreándola 25 años después junto a su protagonista original, en un homenaje que une pasado y presente.

25 años de "Hijos del culo" y un disco en vivo para celebrarlo

A 25 años del lanzamiento original, Bersuit volvió a recorrer el universo de “Hijos del Culo” con un show en vivo que quedó plasmado en un nuevo disco. Entre los invitados que forman parte de ese lanzamiento se encuentran Luck Ra, Lali, Nahuel Pennisi, Francisco Charcho, Willy Bronca, Lisandro Aristimuño, Los Pérez García y Cucuza Castiello, entre otros grandes artistas. El resultado es una celebración que conecta distintas generaciones y demuestra, una vez más, la vigencia de las canciones de Bersuit y la potencia de un repertorio que continúa encontrando nuevas formas de ser contado.