Paulo Londra cierra el año con un show en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









Londra vuelve al mismo escenario donde, tras seis años sin tocar en Buenos Aires, protagonizó dos noches agotadas que quedaron entre los shows más importantes de la temporada.

Paulo Londra vuelve al Movistar Arena.

Paulo Londra se presentará el sábado 28 de noviembre en el Movistar Arena. Será su cierre de año en Argentina y la primera vez que lleve al escenario, en vivo, las canciones de su nuevo álbum, en un recorrido que va a combinar el material nuevo con los hits que marcaron su carrera.

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Vuelve al mismo escenario donde, tras seis años sin tocar en Buenos Aires, protagonizó dos noches agotadas que quedaron entre los shows más importantes de la temporada.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Paulo Londra en el Movistar Arena Preventa BBVA: disponible a partir del jueves 10 de septiembre a las 13hs. Hay 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Venta general: disponible desde el viernes 11 de septiembre a las 13hs. Con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA durante todo el período de venta. Ambas instancias de venta son a través de www.movistararena.com.ar.

Londra salió de las competencias amateurs de freestyle de plaza —El Quinto Escalón entre ellas— y en 2018 ya era el artista argentino más reproducido en Spotify y YouTube, con "Adán y Eva" llegando al número 1 en España. Fue el primer cantante argentino en superar los mil millones de reproducciones en Spotify con un tema propio y en entrar al Billions Club de la plataforma, y el primero en pasar los 10 mil millones de visualizaciones en YouTube, con apenas 113 videos publicados. Marcas que ningún artista nacional había conseguido antes y que abrieron una puerta por la que después pasó toda una generación.

Su 2026 fue el de mayor exposición internacional. Empezó con una presentación consagratoria en el Festival de Viña del Mar, donde fue ovacionado y se llevó las Gaviotas de Plata y de Oro. Volvió a Lollapalooza Argentina después de siete años, esta vez como único headliner nacional, ante más de 100.000 personas. Sumó cuatro nominaciones a los Premios Gardel. Y encaró su debut en Estados Unidos con funciones en Nueva York, Chicago, Napa Valley, Miami y Los Ángeles, a las que se agregaron su debut en el Movistar Arena de Bogotá, fechas en Puebla, Mérida, Monterrey y Santiago de Chile, y su llegada al Estadio Nacional de Lima con localidades agotadas.

En agosto de este año, Paulo Londra se anima a nuevos sonidos y estrena "me asfixia LA CIUDAD", el primer single de su próximo álbum, ya disponible en todas las plataformas. Una canción que refleja esta nueva faceta, resultado del trabajo junto a Lisan y Tiano, los productores que acompañan esta búsqueda sonora dentro de su carrera. Con un tono más íntimo, la canción habla de las ganas de bajar un cambio y dejar atrás el ritmo de la ciudad donde el amor aparece como refugio en medio del caos. La certeza de encontrar en otra persona un lugar de calma, la complicidad y las ganas de empezar de nuevo se convierten en el hilo conductor de un tema que combina vulnerabilidad y frescura, dos rasgos que atraviesan este nuevo momento creativo del artista.