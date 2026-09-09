Ronnie Wood llega a Rosario: cómo y dónde comprar las entradas para el show del guitarrista de los Rolling Stones + Agregar ámbito en









Además de su show en Buenos Aires el 6 de noviembre, el legendario dará un show inolvidable en Rosario, presentando su álbum “Fearless: Anthology 1965–2025”.

El legendario guitarrista suma una nueva fecha en Argentina de su tour solista.

Luego de diez años del América Latina Olé Tour que volvió a reunir a los Rolling Stones con su público argentino con tres fechas inolvidables en el Estadio Único de La Plata, Ronnie Wood anunció su regreso a Buenos Aires (6 de noviembre) y su fecha en Rosario al frente de “Ronnie Wood & His Ammo Band”.

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El recital será el domingo 8 de noviembre, estará producido por DF Entertainment y contará con la presencia de la cantante irlandesa Imelda May como artista invitada. Será el primer concierto de Wood como solista en la ciudad dentro de un tour sudamericano que también incluirá a Brasil y Chile.

Entradas para el show de Ronnie Wood en Rosario Preventa Santander Visa a partir del jueves 10 de septiembre a las 12 hs. Venta general a partir del viernes 11 de septiembre a las 12 hs. Tickets disponibles únicamente a través de Turbo Entrada.

El anuncio llega en un momento especialmente activo para Ronnie Wood. Estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio N° 25 de los Rolling Stones, y el año pasado publicó “Fearless: The Anthology 1965-2025”, una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde.

Ese es el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al país: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical. La presentación de Wood en Rosario será para muchos fanáticos la oportunidad de conectar de un modo distinto y más íntimo con uno de los músicos más importantes de la historia del rock. El 8 de noviembre, Metropolitano se convertirá en un templo para los fanáticos que lleguen a Rosario: una noche para celebrar 60 años de rock and roll compartido entre Rolling Stone, Ronnie Wood y un público que siempre lo espera.